شاهد.. مباحث تموين القاهرة تضبط 5 أطنان لحوم فاسدة قبل ترويجها في عيد الأضحى

استمرارًا لجهود أجهزة الامن لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.





واصلت الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائى والتجارى التى أسفرت عن ضبط صاحب ثلاجة لحوم غير مرخصة كائنة بدائرة قسم شرطة المطرية.





وتبين حيازته كمية قدرها (٤ طن "دواجن - مفروم – هياكل" - ٥٠٠ كيلو جرام "لحوم") مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وطرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط صاحب محل جزارة بحى المطرية لقيامه بعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.





وتبين حيازته ٣٠ كيلو جرام "لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية - ٢٥كيلو جرام "لحوم مستورده مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية