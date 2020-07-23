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برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ذكرى ٢٣ يوليو تؤكد على أهمية الاصطفاف خلف الوطن

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:18 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
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أحمد أيمن- عبد الرحمن سرحان
هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشعب المصري العظيم بذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة، التي تعد صفحة خالدة في التاريخ المصري، حيث توج جيشنا الوطني نضال الشعب طيلة سنوات من أجل تحقيق الاستقلال والعدالة الاجتماعية، وانطلقت مصر نتيجة ثورة ٢٣ يوليو نحو آفاق كبيرة من التنمية والتصنيع ، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومساندة حركات التحرر الوطني من الاستعمار، عربيا ودوليا.

وقالت التنسيقية في بيانها: إننا اليوم إذ نتذكر من التاريخ ما نتعلم منه للحاضر والمستقبل، فإننا ندرك جيدا، أن النصر في التحديات الكبرى يتحقق بوحدة شعبنا خلف جيشه، وباصطفاف وطني يعلي مصالح الوطن فوق كل اعتبار، وأننا ندرك كذلك أن نضج التجربة المصرية في التاريخ، يعلمنا أن الديمقراطية ضمانة حقيقية للحفاظ على مكتسبات العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني، ولأننا أمة عريقة في التاريخ، فإننا ننظر للماضي من أجل التعلم واستخلاص العبر للمستقبل".

وأضافت: "وإننا إذ نهنئ كل مصري ومصرية بنضال الآباء في ثورة ٢٣ يوليو وما قبلها، فإننا نؤكد حتمية اصطفاف شبابنا خلف الوطن دائما وأبدا، من أجل كافة التحديات، ونثق في قدرة الشعب المصري العظيم على النصر والتقدم والازدهار".
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