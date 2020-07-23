أستاذ التاريخ المعاصر: الوثائق هي أرشيف الدولة ويجب كتابتها بطريقة علمية مستقلة

قال الدكتور عاصم الدسوقى، أستاذ التاريخ المعاصر، إن الوثائق هى أرشيف الدولة ويجب كتابتها بطريقة علمية مستقلة، لافتا إلى أن الإشكالية فى الذين يكتبون عن تاريخ مصر، فقليل منها من يكتب كتابة علمية فالتاريخ علم.









وأضاف "الدسوقى"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على "القناة الأولى المصرية"، أن الكاتب لا بد أن يترك الحكم للقارئ، ويقدم الموضوع بكل ما حدث فيه من إجراءات فى إطار الظروف الموضوعية التى صاحبت هذا القرار.









وأشار أستاذ التاريخ المعاصر، إلى أن أى إجراء يتخذه مسئول يخلق فئات مع وفئات ضد، وإذا كانت الأغلبية موافقة على الإجراء فينفذ لأنه من الطبيعى أن يرفض البعض.







