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أستاذ التاريخ المعاصر: الوثائق هي أرشيف الدولة ويجب كتابتها بطريقة علمية مستقلة

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:46 م
أستاذ التاريخ المعاصر
أستاذ التاريخ المعاصر
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ريهام فيكتور
قال الدكتور عاصم الدسوقى، أستاذ التاريخ المعاصر، إن الوثائق هى أرشيف الدولة ويجب كتابتها بطريقة علمية مستقلة، لافتا إلى أن الإشكالية فى الذين يكتبون عن تاريخ مصر، فقليل منها من يكتب كتابة علمية فالتاريخ علم.


وأضاف "الدسوقى"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على "القناة الأولى المصرية"، أن الكاتب لا بد أن يترك الحكم للقارئ، ويقدم الموضوع بكل ما حدث فيه من إجراءات فى إطار الظروف الموضوعية التى صاحبت هذا القرار.


وأشار أستاذ التاريخ المعاصر، إلى أن أى إجراء يتخذه مسئول يخلق فئات مع وفئات ضد، وإذا كانت الأغلبية موافقة على الإجراء فينفذ لأنه من الطبيعى أن يرفض البعض.


وأوضح أستاذ التاريخ المعاصر أن قانون الإصلاح الزراعى عام 52 أيده 99.5% من المستفدين بهذا القرار، والمعترض 5%، وكل خطوة قامت بها الثورة من 1952 خلفت أعداءً وأنصارا.
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