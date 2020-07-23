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أخبار العالم

ماتوا جراء الوباء في 5 أيام.. بوليفيا تكتشف 400 جثة في عدة مدن رئيسية

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:50 م
عمليات دفن موتى محتملين
عمليات دفن موتى محتملين بكورونا
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محمد علي
انتشلت السلطات البوليفية أكثر من 400 جثة في مدن رئيسية في أنحاء الدولة اللاتينية خلال خمسة أيام، من المحتمل أنهم ماتوا جراء الوباء، وذلك في ظل استمرار جهود مكافحة الوباء كوفيد 19 الذي يجتاح البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

يعتقد المسؤولون أن ما بين 80 و 90 في المائة من المتوفين خلال الفترة من  15 إلى  20 يوليو،  قد ماتوا بعد إصابتهم بالمرض كورونا الجديد.

وقال الكولونيل إيفان روخاس ، مدير قوة أمن بوليفيا الخاصة لمكافحة الجريمة ، إن ضباطه انتشلوا 420 جثة من الشوارع والمركبات والمنازل في العاصمة لاباز، وفي أكبر مدن بوليفيا سانتا كروز .

ذكر معهد بوليفيا لتحقيقات الطب الشرعي إنه على الصعيد الوطني ، في الفترة من 1 أبريل حتى 19 يوليو، انتشل عمالها 3،016 جثة لأشخاص يحتمل أنهم ماتوا بفيروس كورونا، وهو ما قد يرفع أعداد المتوفين الحالية في بوليفيا لرقم كبير يمثل قفزة مهولة،  من 2383  إلى 5819 حالة وفاة بالفيروس.


وفي السياق، اقترحت لجنة علمية تقدم المشورة للحكومة البوليفية يوم الثلاثاء تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 سبتمبر بسبب الوباء.

تحاول بوليفيا حل الأزمة السياسية التي اندلعت في  (نوفمبر) الماضي عندما دفعت احتجاجات الشوارع على مزاعم تزوير الانتخابات الرئيس إيفو موراليس إلى الاستقالة بعد حوالي 14 عامًا في السلطة.

وسجلت بوليفيا حتى الآن  60991 حالة إصابة بالفيروس كورونا المستجد، لكن من خلال اكتشاف الجثث الجديدة، فقد يكون عدد المصابين حقيقية في بوليفيا أضعاف رقم ال60 ألف.

تضررت أمريكا الجنوبية بشدة من الوباء في الأسابيع الأخيرة ، حيث شهدت البرازيل وبيرو والمكسيك وشيلي أعدادًا كبيرة من الإصابات والوفيات الجديدة.
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