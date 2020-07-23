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أخبار العالم

بوتين يدشن مجمعًا نفطيًا ضخمًا في موسكو

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:52 م
صدى البلد
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أ ش أ
دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو اليوم /الخميس/، مجمعًا جديدًا لتكرير النفط باسم (يورو+) في محافظة موسكو، والذي تبلغ تكلفة بناءه نحو 98 مليار روبل (حوالي 1.4 مليار دولار).

وقال بوتين -في كلمته خلال مراسم افتتاح المجمع وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية- "إنه من المخطط استثمار حوالي 350 مليار روبل (حوالي 5 مليارات دولار) في المصفاة حتى عام 2025"، مضيفا أنه تم بناء مرافق حديثة لمعالجة النفايات وإنشاء مرافق لمراقبة جودة الهواء، مشيرًا إلى أن المجمع يؤمن الكثير من فرص العمل الجديدة.

بدوره، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك -خلال مشاركته في مراسم الافتتاح- "إن قطاع الطاقة الروسي يشهد اليوم حدثًا مهمًا وخاصة لصناعة تكرير النفط الروسية ولأقدم الشركات الروسية".

وأشار نوفاك إلى أن برنامج تحديث المصفاة استمر 10 سنوات تم خلالها استثمار نحو 200 مليار روبل، ومن المخطط استثمار 160 مليار روبل أخرى في المصفاة.

ومجمع (يورو+) عبارة عن مشروع تطوير مصفاة موسكو التابعة لشركة الطاقة الروسية (غازبروم نفط)، التي تعد مورد المحروقات الرئيسي لمنطقة موسكو، حيث تزود منطقة العاصمة الروسية بنحو 40% من احتياجاتها من المحروقات.

يُذكر أن مصفاة موسكو بدأت العمل في العام 1938 وتقوم بمعالجة 11 مليون طن من النفط سنويًا، وتنتج المصفاة نحو 30 صنفًا من المحروقات.

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