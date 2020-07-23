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محافظات

الأنبا باخوميوس: روح المحبة تجمعنا ونتشارك في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:21 م
الأنبا باخوميوس
الأنبا باخوميوس
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جمالات الدمنهورى
أكد الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، روح المحبة التى تجمعنا سويا ونتشارك في مسيرة التنمية وتنفيذ خطط وبرنامج الإصلاح فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى روح الود والمحبة التي تربطنا فى نسيج واحد يتجلى في المشاركات المتبادلة في جميع الأعياد والمناسبات.


جاء ذلك خلال استقبال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الخميس، بمكتبه مصر العامة بدمنهور لنيافة الأنبا باخوميوس ووفد مرافق له لتقديم التهنئة للواء المحافظ ولمواطنى محافظة البحيرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.




ورحب اللواء هشام آمنة بنيافة الأنبا باخوميوس والوفد المرافق له، مؤكدا أنه قيمة وقامة لنا جميعا، وأننا جميعا على قلب رجل واحد خلف بلدنا وقائدنا العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحيا مصر برجالها ورموزها وشعبها الواعى العظيم.


حضر الاستقبال وتقديم التهنئة المهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد بدر، السكرتير المساعد، وأعضاء الوفد الكنسي الذى ضم القمص بولس نعمة الله، راعى كنيسة مارى جرجس، والقمص ثاوفيلس نسيم، راعى كنيسة الملاك، والدكتور بشارة عبد الملك، والدكتور وجيه رشدى، أعضاء المجلس الملى.

الأنبا باخوميوس: روح المحبة تجمعنا ونتشارك في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
الأنبا باخوميوس: روح المحبة تجمعنا ونتشارك في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
الأنبا باخوميوس: روح المحبة تجمعنا ونتشارك في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
الأنبا باخوميوس: روح المحبة تجمعنا ونتشارك في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
الأنبا باخوميوس: روح المحبة تجمعنا ونتشارك في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
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