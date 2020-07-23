خارطة طريق لمواجهة التحديات والمخاطر.. نواب: ثورتا 23 يوليو ويونيو مسار واحد نحو التحرر والتنمية.. وكلمة السيسي تؤكد قدرة الجيش والشعب على حماية مصر

نواب عن كلمة الرئيس بمناسبة ثورة 23 يوليو :

- تضع خارطة طريق لمواجهة التحديات والمخاطر

- ثورة يوليو أكدت قدرة الجيش والشعب على حماية مصر

- ثورتا 23 يوليو و30 يونيو مسار واحد نحو التنمية

- يوليو غيّرت مجرى التاريخ وأرست قواعد العدالة الاجتماعية والحياة الديمقراطية

- وكيل حقوق إنسان البرلمان : ثورة يوليو ستظل علامة مضيئة فى تاريخ مصر الحديثة













أشاد نواب البرلمان بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس بمناسبة ثورة 23 يوليو، مؤكدين أنها وضعت خارطة طريق لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه مصر.





وقال النواب إن ثورة 23 يوليو غيّرت مجرى التاريخ، وأرست قواعد العدالة الاجتماعية والحياة الديمقراطية.









في البداية، قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة 23 يوليو عام 1952 تضمنت العديد من القضايا المهمة داخليا وخارجيا مشيدا بما جاء فى كلمة الرئيس السيسى عن الجيش والشعب المصرى.





ولفت "عامر " إلى أن الرئيس السيسى طمأن الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والحزبية والشعبية على مستقبل مصر وقدرتها على مواجهة جميع التحديات والمخاطر التى تواجه مصر داخليا وخارجيا مؤكدا ان الرئيس السيسى كان واضحا وحاسما عندما أكد ان ضباط الجيش المصرى الباسل على مر التاريخ حظوا بتأييد شعبى مكنهم من استرداد الدولة المصرية.









وأكد المهندس محمد فرج عامر ان من يقرأ التاريخ المصرى يعرف ويعى جيدا ان هناك علاقة استراتيجية وأبدية تربط بين الجيش المصرى الباسل والشعب المصرى العظيم وهذا سر قدرة الدولة المصرية على سحق ومواجهة كل من يريدون النيل والمساس بالامن القومى المصرى وهذا ايضا هو سر بقاء الدولة المصرية.









ومن جانبه، قال النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة ان كلمة الرئيس بمناسبة الذكرى ال 68 لثورة 23 يوليو عام 1952 تضمن العديد من القضايا الداخلية والخارجية التى أكدت للرأى العام المصرى والعربى والافريقى والعالمى ان هذه الثورة العظيمة كان لها دورها الكبير فى الحفاظ على الدولة المصرية









و لقت " زين الدين " إلى أن ثورة 23 يوليو عام 1952 وثورة 30 يونيو عام 2013 مسار واحد نحو تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية والاتجاه نحو التنمية الصناعية والزراعية وتحقيق الانجازات والمشروعات القومية الكبرى والقضاء على الفساد وتحقيق العدالة الحقيقية.









وقال النائب محمد عبد الله زين الدين ان هاتين الثورتين العظميين أكدتا للعالم كله ان مصر ببسالة صقور وابطال جيشها وعظمة شعبها ووطنية قياداتها قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تواجهها داخليا وخارجيا على مر التاريخ









فيما وصف النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة احتفالات مصر بالذكرى الــ 68 لثورة 23 يوليو بانها خارطة طريق واضحة العالم تؤكد قدرة مصر وجيشها البطل وشعبها العظيم على مواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تحاك ضد مصر داخليا وخارجيا من قوى الشر والارهاب والظلام.









وأكد "أبو جاد" أن الرئيس السيسى كان واضحا وحاسما كعادته دائما عندما أكد أن ما يدور حولنا أمور بالغة الخطورة تتطلب ان يكون المصريون جميعا علي قلب رجل واحد مؤكدا انه يجب علينا جميعا ان نعى هذه الامور جيدا.









وناشد النائب حسين أبو جاد الشعب المصرى العظيم داخل مصر وخارجها الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى وخلف قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة والوطنية وجميع مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة كل من يحاول المساس بامن واستقرار الدولة المصرية مؤكدا ان المصريين هم خط الدفاع الأول عن امن واستقرار مصر وهذا ما أكده التاريخ للعالم كله









كما هنأت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسى، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وشعب مصر العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة .









وقالت النائبة مارجريت عازر إن ثورة 23 يوليو ستظل علامة مضيئة فى تاريخ مصر الحديثة حيث غيرت مجرى التاريخ ، فكانت بداية بناء الدولة القومية المصرية وحققت نقلة كبيرة لمصر في العديد من المجالات وعبرت عن آمال شعب مصر وطموحاته ، وساهمت في تحقيق العدالة الاجتماعية .









وأضافت " عازر " أن ثورة 23 من يوليو إنجاز وطني بطولي حمل لواءه أبطال القوات المسلحة الشرفاء الذين أنهوا الاستعمار والتبعية وأعادوا لمصر عزتها وسيادتها على أراضيها وأحدثت نقلة قفزت بالشعب المصري إلى مشارف عصر جديد من الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وسيادة القرار الوطني.









وقال النائب " علاء والى " ستظل ثورة الثالث والعشرين من يوليو نقطة فارقة فى تاريخ النضال الوطني ونموذجًا فريدًا لإرادة شعب إصطف كعادته خلف جيشه على قلب رجل واحد ، مضيفا أن ثورة 23 يوليو غيّرت مجرى التاريخ، وأرست قواعد العدالة الاجتماعية والحياة الديمقراطية السليمة، وحققت إنجازات ليس لمصر وحدها، ولكن بما أحدثته من تغيير فى المنطقة العربية والأفريقية دفاعًا عن حرية الشعوب وحقها في حياة حرة كريمة وعادلة.