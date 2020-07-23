ضبط خلية التقارير المفبركة.. سقوط إخواني جديد.. وحبس لصاحب الوحدة السكنية

أشاد اللواء حسن السيد، عضو مجلس النواب، بجهود وزارة الداخلية في إحباطها لخلية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تم ضبطها في إحدى الوحدات السكنية في الإسكندرية.









وقال اللواء حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الفترة المقبلة حساسة جدا بالنسبة لمصر، خاصة مع قرب إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن الجماعة الإرهابية سوف تحاول بكل جهد أن تقوم بممارسات تعطل بها مسيرة الانتخابات، أو نقل صورة مغايرة للواقع من خلال زرع خلايا تابعة لها داخل الوطن.









وحذر عضو مجلس النواب من استغلال الإخوان للوحدات السكنية وتأجيرها، لافتا إلى ضرورة أن تكون هناك دراية كافية من الأهالي بالذين يسكنون في وحداتهم، إلى جانب الالتزام بتبليغ الجهات المعنية بعملية الإيجار.









وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت استغلالا كبيرا للغاية للوحدات السكنية المؤجرة، من بعض الأفراد التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية، وهذا مؤشر خطير يزيد من فرص انتشار الإرهاب والتابعين للجماعة.









وأكد أن القانون يعاقب بالحبس لكل من يقوم بتأجير الشقق أو الوحدات السكنية، لافتا إلى أن كل من تسبب في الواقعة سوف يحاسب.









وتابع: "أنا طابع ورقتين على 2 أسانسير في العقار مكتوب فيها إن أي حد هيأجر بدون إبلاغ الشرطة، سوف أبلغ أنا عن صاحب الشقة المؤجرة"، مطالبا الجميع باتباع نفس الأسلوب حتى يتم التخلص من هذه الأزمة.









ورصدت معلومات قطاع الأمن الوطنى إصدار قيادات التنظيم الهاربة بالخارج تكليف بعدد من العناصر الإخوانية والمتعاونين معهم بالبلاد بالعمل على تنفيذ مخططهم الذى يستهدف إثارة الشائعات والبلبلة في أوساط المواطنين تزامنا مع بدء الاستحقاقات الانتخابية من خلال إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة تتضمن أخبارا مغلوطة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد ومؤسسات الدولة وترويجها عبر شبكة الإنترنت وقنوات الفضائية الإخوانية التي تبث من الخارج.











تم تحديد العناصر الإخوانية القائمة على هذا المخطط من الهاربين بتركيا، أبرزهم الإرهابى الإخوانى الهارب عماد البحيرى، والإرهابى الإخوانى الهارب حسام الشوربجى، والإرهابى الإخوانى الهارب سيد توكل، والإرهابى الإخوانى الهارب حمزة زوبع.









وأكدت المعلومات اضطلاع المعلومات الإرهابية في إطار تنفيذ مخططها باستغلال إحدى الوحدات السكنية بالإسكندرية وتجهيزها كاستديو لإعداد أعمال المونتاج الخاصة بالمادة الإعلامية المفبركة، حيث تم استهداف الاستديو وضبط القائمين عليه.









وهم الإرهابى الإخوانى هشام متولى الشوبكى، والإرهابى الإخوانى إسلام علوانى حجازى، والإرهابى الإخوانى إبراهيم سعيد إبراهيم، والإرهابى الإخوانى محمد محمد سعيد، والإرهابى الإخوانى محمد أحمد شحاتة، والإرهابى الإخوانى صهيب سامى الزقم.









وعثر داخل الاستديو على العديد من الكاميرات وأجهزة الحاسب الآلى وأدوات المونتاج والتصوير وعدد من الفيديوهات المفبركة حول الأوضاع الداخلية بالبلاد تمهيدا لترويجها.









تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات، وأكدت وزارة الداخلية استمرار التصدي بكل حسم لأي محاولات تستهدف إثارة البلبلة والنيل من استقرار البلاد.