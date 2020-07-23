أسبوع العرائس الملكية.. زفاف ملكي آخر يجرى في السر

فاجأت الأميرة بياتريس الجميع بحفل زفافها السري بتفاصيله الرائعة، لكن حفيدة الملكة إليزابيث لم تكن الأميرة الوحيدة التي تتزوج بشكل سري هذا الأسبوع.





فقد تزوجت "إليونور فون هابسبورغ" الأرشدوقية النمساوية، من "جيروم دامبرويسو" في حفل زفاف صغير يوم الاثنين، وذلك بعد عام من الخطبة التي تمت في مارس 2019.





حيث عقدوا حفل مدني صغير في مكتب التسجيل في موناكو مع مجموعة صغيرة من الأقارب ، الذين كانوا يرتدون أقنعة الوجه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





ارتدت العروس فستانًا رائعًا قصير من تصميم "كارولينا هيريرا "،وأقراط مرصعة بالماس، واستغنت عن الطرحة واكتفت بشبكة صغيرة تغطي العين.





فيما بدا العريس ببدلة كحلي مع قميص أبيض ورابطة عنق زرقاء، كان للزوجين حفل زفاف كبير تم التخطيط لهما ولكنهما اضطرا إلى إلغائه بسبب إغلاق فيروس كورونا المستجد.



