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محافظات

إنجازات ثورة يوليو .. مشروع مديرية التحرير .. ثورة زراعية على مدار 68 عاما وسلة الخضر والفاكهة في مصر

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:46 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهورى
لعبت ثورة 23 يوليو دورًا بارزًا فى تغيير معالم محافظة البحيرة وخاصة منطقة مديرية التحرير والتى تعتبر أحد مكتسبات الثورة بعد ان أسسها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر على مساحة 600 فدان لتستهدف مليون فدان بمنطقة غرب الدلتا، بين ترعة النوبارية شمالا والطريق الصحراوى جنوبا حيث شارك فى إنشائها  لجان من "التخطيط، الزراعة، المالية الاقتصادية، الميكانيكا والكهرباء، الطرق والمبانى، المواد، الشئون الاجتماعية، الإنتاج الحيوانى، التعاون، الجيولوجيا، أبحاث الحشرات والحيوان".


موقع "صدى البلد" الإخباري، يرصد قصة ومراحل إنشاء مديرية التحرير بمحافظة البحيرة والتى تعتبر أول ثمرة لثورة يوليو حتى أصبحت تساهم في تصدير الموالح والفراولة لتساهم فى الدخل القومي المصري.


فى البداية، أوضح المهندس "أحمد عبدالباسط كاتوبة " أول عضو لمجلس الشعب بمركز بدر ، التى كانت تتبع مشروع مديرية التحرير قديما  أن فكرة إنشاء مديرية التحرير جاءت لتعمير الصحراء وهي أحد مكتسبات ثورة 23 يوليو 1952 بمحافظة البحيرة، وبدأ من خلال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر فى أكتوبر 1952 والذى كان وقتها عضوا بمجلس قيادة الثورة برئاسة لواء أركان حرب محمد نجيب، لغزو الصحراء وتعميرها، حيث تشكلت لجنة تأسيسية لمديرية التحرير لتقوم بدراسة الفكرة لاختيار أقرب مكان لتنفيذ المشروع، وشكلت اللجنة مجلس إدارة مديرية التحرير فى 21 مارس 1953 مكون من "اللواء محمد نجيب والذى كان يشغل رئيس وزراء مصر وقتها ورئيسا لمجلس الإدارة، والصاغ مجدى حسانين، مدير مكتب رئيس الوزراء عضو مجلس الإدارة المنتدب، وينوب عن الرئيس عند غيابه".




وأشار" كاتوبة" إلى إصدار مجلس الوزراء عام 1954 القانون 148 لإنشاء مديرية التحرير فى المنطقة الواقعة غربى الدلتا بمساعدة عدة لجان فنية واستشارية تشكلت بجانب مجلس إدارة مديرية التحرير للاستعانة بالخبرات والكفاءات الممثلة فيها، وتكون لجان "التخطيط، الزراعة، المالية الاقتصادية، الميكانيكا والكهرباء، الطرق والمبانى، المواد، الشئون الاجتماعية، الإنتاج الحيوانى، التعاون، الجيولوجيا، أبحاث الحشرات والحيوان".


وأضاف أن قانون إنشاء مديرية التحرير كان يهدف إلى توسيع الرقعة الزراعية بمحافظة البحيرة وإضافة مساحة جديدة تصل إلى 600 فدان، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة لجذب الأيدى العاملة، وتشجيع الهجرة الداخلية لتخفيف عبء التكدس بمنطقة الوادى القديم، وإقامة مشروعات فى مجال الثروة الحيوانية والإنتاج الداجنى لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، بالإضافة إلى استخدام طرق حديثة فى الري وإقامة مجتمع زراعى وصناعى متكامل لجذب الشباب للتطلع لمستقبل أفضل والمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر.


ولفت "كاتوبة " إلى أن مديرية التحرير تحول اسمها إلى مركز بدر والتى كانت بمثابة إحدى قرى مركز كوم حمادة، وبصدور قرار مجلس الوزراء رقم 325 فى 17/3/2000 و تحولت إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر لتضم 6 مجالس محلية "النجاح، بغداد، أبو بكر الصديق، عمر مكرم، أم صابر، أحمد عرابى"، لكل قرية عدة توابع.


ومن جانبه، أكد "محمود غالى" عضو المجلس المحلى لمحافظة البحيرة عن مركز بدر سابقا أن مشروع إنشاء مديرية التحرير حولها من صحراء جرداء لا خضرة ولا ماء إلى منطقة زراعية نموذجية حتى أصبحت مديرية التحرير سلة زراعة الخضر والفاكهة فى مصر وأصبحت على سبيل المثال لا الحصر تنتج اكثر من 65% من احتياجات السوق المحلية للموالح والفراولة وتقوم بتصديرها للخارج.


وأضاف أن الثورة الزراعية التي شهدتها مديرية التحرير"مركز بدر" على مدار أكثر من 68 عاما أحدثت تغييرات جذرية حتى وصل عدد السكان إلى ما يقرب من 300 ألف نسمة ومساحتها المزروعة أكثر من 134 فدانًا، وبها أكثر من 436 مسجدا وكنيسة واكثر من 105 مدارس لجميع مراحل التعليم واكثر من 25 معهدًا أزهريًا، وأكثر من 56680 عقارًا و25 وحدة صحية و45 جمعية زراعية، ووحدة بيطرية، و30 مركز شباب، و12 جمعية استهلاكية، واكثر من 46 جمعية أهلية، واكثر من 61 تاجرًا تموينيًا، واكثر من 63406 عدادات كهرباء، ومركز ونقطتين شرطة وسجن عمومى.


إنجازات ثورة يوليو .. مشروع مديرية التحرير .. ثورة زراعية على مدار 68 عاما وسلة الخضر والفاكهة في مصر
إنجازات ثورة يوليو .. مشروع مديرية التحرير .. ثورة زراعية على مدار 68 عاما وسلة الخضر والفاكهة في مصر
إنجازات ثورة يوليو .. مشروع مديرية التحرير .. ثورة زراعية على مدار 68 عاما وسلة الخضر والفاكهة في مصر
إنجازات ثورة يوليو .. مشروع مديرية التحرير .. ثورة زراعية على مدار 68 عاما وسلة الخضر والفاكهة في مصر
إنجازات ثورة يوليو .. مشروع مديرية التحرير .. ثورة زراعية على مدار 68 عاما وسلة الخضر والفاكهة في مصر
إنجازات ثورة يوليو .. مشروع مديرية التحرير .. ثورة زراعية على مدار 68 عاما وسلة الخضر والفاكهة في مصر
إنجازات ثورة يوليو .. مشروع مديرية التحرير .. ثورة زراعية على مدار 68 عاما وسلة الخضر والفاكهة في مصر
إنجازات ثورة يوليو .. مشروع مديرية التحرير .. ثورة زراعية على مدار 68 عاما وسلة الخضر والفاكهة في مصر
إنجازات ثورة يوليو .. مشروع مديرية التحرير .. ثورة زراعية على مدار 68 عاما وسلة الخضر والفاكهة في مصر
إنجازات ثورة يوليو .. مشروع مديرية التحرير .. ثورة زراعية على مدار 68 عاما وسلة الخضر والفاكهة في مصر
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