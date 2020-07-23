هدفنا إخراج النهضة.. عبير موسى: الدستوري الحر لن يصوت لأي حكومة تضم عناصر من الإخوان

أعلنت زعيمة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، اليوم الخميس، أن حزبها لن يصوت لأي حكومة فيها عناصر من تنظيم الإخوان.





وقال موسى، في تصريحات خاصة لشبكة "سكاي نيوز عربية"، إنه في حال تشكيل حكومة من دون تنظيم الإخوان يمكن أن ندعمها بالتصويت دون الدخول فيها.





وأضافت موسى أن الحزب الدستوري الحر ليس معنيا بالسلطة وهو يعمل فقط على تصحيح المسار وإخراج النهضة من الحكومة المقبلة من أجل إنقاذ تونس وإعادتها إلى التونسيين.





وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الحكومة التونسي المستقيل، إلياس الفخفاخ ، خلال حوار اجراه مع إذاعة "إكسبراس"، إن النهضة تعتبر أن الحكم غنيمة وولاءات وامتيازات و لا تهتم بمصلحة البلاد.





وأكد الفخفاخ أن النهضة اتحدت مع حزب قلب تونس وأطراف أخرى غير مرئية من أجل إسقاط حكومته وهي أطراف لا تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والصحي و الأمني الخطير و "لا تعنيهم سوى مصالحهم الشخصية و الحزبية الضيقة جدا".



