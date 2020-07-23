القومي لحقوق الإنسان: ثورة ٢٣ يوليو انحازت لمطالب وحقوق الشعب المصري

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، أن ثورة ٢٣ يوليو بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كانت ثورة حقوقية انحازت لمطالب وحقوق الشعب المصرى فى تحقيق العدل والمساواة.





وقال فى تصريح له اليوم بمناسبة الذكرى ٦٨ لثورة ٢٣ يوليو، أن الثورة أخذت على عاتقها تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وهو ما يعرف حديثا فى أدبيات حقوق الإنسان تلبية الحقوق الاجتماعية فضلا عن الحقوق الأخرى السياسية والاقتصادية والثقافية.





وشدد فى ختام تصريحه، على أن العقيدة الثابتة للقوات المسلحة المصرية هو الدفاع عن حقوق ومقدرات الشعب المصرى وحماية ترابه وسيادته على أراضيه.



