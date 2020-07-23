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رياضة

أخبار الرياضة.. حقيقة اقتراب أحمد الشناوي من الأهلي.. وسر ظهور 18 إصابة بكورونا في الإنتاج الحربي.. وتعافي طارق حامد

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:40 م
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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محمد السعيد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:


كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز، من أجل إنهاء صفقة انضمامه إلى القلعة الحمراء.

كشف الإعلامي أحمد شوبير سر ظهور 18 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في صفوف فريق الإنتاج الحربي.

اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على الحالة الطبية لطارق حامد لاعب وسط الفريق الذي تعرض للإصابة بشد خفيف خلال المباراة الودية التي جمعت الزمالك وسموحة يوم الأحد الماضي.

بعد انتقادات عنيفة ومحاولات من التقليل من إمكانياته وموهبته، انفجر تريزيجيه أخيرا، ليلتزم كل من هاجمه أو انتقده الصمت.

أعلن الدولي المغربي وليد أزارو عودته إلى النادي الأهلي رسميا، عقب انتهاء فترة إعارته مع نادي الاتفاق.

كشف عبدالمنعم حسين الشهير بشطة عضو اللجنة الفنية للكاف، مصير الطلب المقدم من جانب اتحاد الكرة المصري بشأن معاملة كأس الكونفيدرالية بالمثل مع دورى أبطال أفريقيا.

ألقت الشرطة الإنجليزية، القبض على 9 من مشجعي نادي ليفربول الإنجليزي، خلال احتفالهم في محيط ملعب أنفيلد، بتتويج الريدز لقب الدروي الإنجليزي.

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