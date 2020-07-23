مصرع وإصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة وتروسيكل بـ قنا

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب شخص آخر، في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل فى مركز أبوتشت بقنا.





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تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بوقوع حادث تصادم بطريق الخوالد، نتج عنه مصرع ٣ أشخاص وإصابة شخص آخر.





من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور بدوي سعيد، مدير المرفق، بـ ٤ سيارات اسعاف لنقل الجثث و المصابين.





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وتحاول معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، رفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق.





تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.