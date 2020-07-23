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أخبار العالم

جرينبلات: ضم الضفة يجب أن يرافقه إقامة دولة فلسطينية

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:55 م
جرينبلات
جرينبلات
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سمر صالح
قال المبعوث الأمريكي السابق إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات إن ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة وفرض سيادتها عليها يجب أن يرافقه إقامة دولة فلسطينية، وفق القناة 7 العبرية.

 
ورد رئيس مجلس مستوطنات الضفة يوسي داجان على جرينبلات بالقول: "أتوقع منه ألا يضغط ويحاول أن يملي على إسرائيل ما يمكن أن يعرض وجودها للخطر".

 
وأضاف: "السلطة الفلسطينية رفضت مناقشة خطة ترامب، وبهذا فإن إسرائيل خالية من أي التزام، ولقد رأينا الرفض ومهاجمة الخطة من أبو مازن ومسؤولين في السلطة الفلسطينية".

 
وتابع داجان: "أولئك الذين يخطئون ويريدون إقامة دولة فلسطينية هدفهم إلقاءنا في البحر".

 
وطالب داجان نتنياهو بفعل ما هو جيد لإسرائيل وعدم القبول بأي شيء يعرض وجود إسرائيل للخطر، والكرة كانت وستبقى مع نتنياهو.
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