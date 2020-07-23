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فن

سامر أبو طالب لـ صدى البلد: سعيد بالتعاون مع إليسا في أغنية صاحبة رأي

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:53 م
سامر أبو طالب
سامر أبو طالب
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آيه عاطف
عبّر الملحن سامر أبو طالب، عن سعادته بالتعاون مع إليسا، في أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم "صاحبة رأي" والتي طرحتها منذ قليل عبر القناه الرسمية على موقع "يوتيوب".


قال سامر أبو طالب، في تصريح لـ "صدى البلد" : سعيد بالتعاون مجددًا مع النجمة الكبيرة إليسا، ولقد قمنا بعمل أغنية مختلفة تمامًا عما قمنا بتقديمه من قبل، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.


تقول كلمات أغنية "صاحبة رأي": "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري .. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه .. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري .. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".



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أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف .. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف .. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".


أغنية "صاحبة رأي" كلمات: أسامة مصطفى، والحان : سامر أبو طالب، وتوزيع موسيقي: هادي شرارة، وهندسة صوت وميكس: ايلي بربر.
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