خلف الميري: ٢٣ يوليو ثورة ملهمة تحثنا على تأملها

أقامت مكتبة القاهرة الكبرى ، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة بعنوان "ثورة يوليو مالها وماعليها"، بمقر المكتبة بالزمالك؛ احتفالا بذكرى ثورة ٢٣ يوليو.





تحدث في الندوة الدكتور خلف عبد العظيم الميرى، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، وأدار الندوة ياسر عثمان مدير عام المكتبة، كما تضمن الاحتفال إقامة معرض كتب ودوريات عن ثورة ٢٣ يوليو، ضم أهم ملامح الثورة وماحققته من إنجازات .





واستهل الدكتور خلف حديثه عن ثورة 23 يوليو، باعتبارها ثورة ملهمة تحثنا على تأملها بكل جوانبها، وأوضح أهم الأسباب التى دفعت الضباط الأحرار للقيام بالثورة، التى تعد أكبر من مجرد تغيير نظام سياسي، بل كانت تفكيرا خارج الصندوق لتحقيق استقلال مصر بعيدا عن الرضوخ للاستعمار، مشيرا إلى حقيقة ما اذا كانت الثورة كان هدفها إلغاء الحكم الملكى أم أن الظروف المحيطة هي التي جعلت إلغاء الحكم الملكى ضرورة ثورية.





واستعرض الميرى علاقة الثورة بالغرب، وكيف أن تأسيس دولة جديدة يكون فى حاجة الى الإمساك بكل القيود في يد واحدة، كان ذلك محطة لابد منها دفعت الثورة لمواجهة التكتل الشيوعي اليسارى والإخوان المسلمين وبعد استقرار الأوضاع كان هناك مجلس الأمة .





حضر الندوة الكاتب الصحفي شريف عارف، الدكتور جبران من دولة العراق، اللواء محمود متولى، المستشار عادل سلامة بمجلس الوزراء، الدكتورة وفاء سمير أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس، وعدد من رواد المكتبة.





وحرصت المكتبة باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية، وتقام الندوة فى الهواء الطلق على ضفاف النيل بتراس المكتبة .