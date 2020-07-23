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توك شو

ماكرون يطالب بتحرك أوروبي لوقف انتهاكات تركيا.. فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:14 م
ماكرون
ماكرون
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محمود محسن
أذاعت فضائية الغد العربي تقريرا جاء فيه تنديد الرئيس الفرنسي بـ "انتهاك" تركيا لسيادة اليونان وقبرص. وطالب بردٍّ أوروبي على ما وصفه بـ"الاستفزازات" في شرق المتوسط. وأنقرة تتهمه بـ"تقويض فرص السلام في ليبيا".


قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يقف بجانب نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس في قصر الإليزيه "في هذا الجزء من البحر المتوسط، الذي يعتبر حيويا لبلدينا.. تعد قضايا الطاقة والأمن جوهرية. 


الأمر يتعلق بصراع على النفوذ لا سيما من جانب تركيا وروسيا اللتين تؤكدان وجودهما أكثر فأكثر، وفي مواجهة ذلك لا يفعل الاتحاد الأوروبي حتى الآن شيئا يذكر".


وتابع "سيكون من الخطأ الجسيم أن نترك أمننا في منطقة البحر المتوسط في يد أطراف أخرى. هذا ليس خيارا لأوروبا وهذا أمر لن تدعه فرنسا يحدث".
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