ماكرون يطالب بتحرك أوروبي لوقف انتهاكات تركيا.. فيديو





قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يقف بجانب نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس في قصر الإليزيه "في هذا الجزء من البحر المتوسط، الذي يعتبر حيويا لبلدينا.. تعد قضايا الطاقة والأمن جوهرية.









الأمر يتعلق بصراع على النفوذ لا سيما من جانب تركيا وروسيا اللتين تؤكدان وجودهما أكثر فأكثر، وفي مواجهة ذلك لا يفعل الاتحاد الأوروبي حتى الآن شيئا يذكر".









وتابع "سيكون من الخطأ الجسيم أن نترك أمننا في منطقة البحر المتوسط في يد أطراف أخرى. هذا ليس خيارا لأوروبا وهذا أمر لن تدعه فرنسا يحدث".