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رانيا يحيى: نعمل على التوعية من خلال حملة طرق الأبواب.. فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:29 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن هناك جهودا كثيرة جدا من خلال حملات التوعية المختلفة وحملة طرق الأبواب، لافتة إلى أن  حملة طرق الأبواب تعتمد على الفروع فى ال٢٧ محافظة من جانب الاعضاء.

واضافت يتم تدريب الموظفين للتعامل مع الأهالى فى منازلهم والتعريف بعدد من الرسائل التى تستهدفها الحملة وتشجيع السيدات على المشاركة السياسية.

وتابعت أن كل الموظفين يخضعون لتدريبات لكى يستطيعوا توصيل الرسالة الفئة المستهدفة، منوهة أنه يتم الاعتماد على أعضاء مجلس القومى للمرأة لأن كل عضو ادرى بالمحافظة والقرية التى يتبعها.

وأوضحت أن الرائدات الريفيات أسرع وسيلة للتوعية لأنها ادرى بأهل القرى والقدرة على اقناعهم، مشددة على أن المجتمع المصري لديه الحس الدينى  ويقبل الوعظ والنصائح من رجال الدين والراهبات.
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