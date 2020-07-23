رانيا يحيى: نعمل على التوعية من خلال حملة طرق الأبواب.. فيديو

قالت رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن هناك جهودا كثيرة جدا من خلال حملات التوعية المختلفة وحملة طرق الأبواب، لافتة إلى أن حملة طرق الأبواب تعتمد على الفروع فى ال٢٧ محافظة من جانب الاعضاء.





واضافت يتم تدريب الموظفين للتعامل مع الأهالى فى منازلهم والتعريف بعدد من الرسائل التى تستهدفها الحملة وتشجيع السيدات على المشاركة السياسية.





وتابعت أن كل الموظفين يخضعون لتدريبات لكى يستطيعوا توصيل الرسالة الفئة المستهدفة، منوهة أنه يتم الاعتماد على أعضاء مجلس القومى للمرأة لأن كل عضو ادرى بالمحافظة والقرية التى يتبعها.



