نشرة المرأة والصحة.. الأجسام المضادة تقل بشكل سريع للإصابة الخفيفة بكورونا.. هنا الزاهد تتألق بإطلالة مثيرة للجدل

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





الصحة

أوضحت مؤسسة الرئة الألمانية بوجود سبب هام وجديد وراء الإصابة بـ الانسداد الرئوي المزمن، وهو ضيق المجاري التنفسية، وذلك وفقا لما توصلت إليه نتائج دراسة طبية حديثة.

وأضافت مؤسسة الرئة، أن ضيق المجاري التنفسية يعيق تدفق النفس، مما يؤدي إلى زيادة احتمال الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن ، خاصة عندما يكون هناك تأثير للملوثات، على سبيل المثال بسبب التدخين، الذي يعد السبب الأبرز للإصابة بالانسداد الرئوي المزمن.









أوضحت دراسة حديثة قام بها باحثو جامعة كاليفورنيا فى لوس أنجلوس أن الأشخاص الذين يعانون من حالات خفيفة إلى معتدلة من فيروس كورونا، تنخفض لديهم الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا - CoV-2 بشكل حاد خلال الـ3 أشهر الأولى بعد الإصابة. ووفقًا للموقع الرسمي لجامعة "universityofcalifornia "، قد أظهرت الدراسة أن الأجسام المضادة لدى مريض كورونا تنخفض بنحو النصف بعد 73 يوما، وإذا استمر هذا المعدل، فستختفى الأجسام المضادة فى غضون عام تقريبًا.













المرأة

نشرت الفنانة هنا الزاهد ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة ولافته تكشف عن جمالها.

وظهرت بها هنا الزاهد، بفستان فصير باللون الفضي الذى يبررز عن جمالها، وانتعلت بوت طويل باللون الفضي لإكمال إطلالتها الجذابة.



