AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. الأجسام المضادة تقل بشكل سريع للإصابة الخفيفة بكورونا.. هنا الزاهد تتألق بإطلالة مثيرة للجدل

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:02 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
نهى هجرس
نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

الصحة
أوضحت مؤسسة الرئة الألمانية بوجود سبب هام وجديد وراء الإصابة بـ الانسداد الرئوي المزمن، وهو ضيق المجاري التنفسية، وذلك وفقا لما توصلت إليه نتائج دراسة طبية حديثة.

وأضافت مؤسسة الرئة، أن ضيق المجاري التنفسية يعيق تدفق النفس، مما يؤدي إلى زيادة احتمال الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن، خاصة عندما يكون هناك تأثير للملوثات، على سبيل المثال بسبب التدخين، الذي يعد السبب الأبرز للإصابة بالانسداد الرئوي المزمن.


أوضحت دراسة حديثة قام بها باحثو جامعة كاليفورنيا فى لوس أنجلوس أن الأشخاص الذين يعانون من حالات خفيفة إلى معتدلة من فيروس كورونا، تنخفض لديهم الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا - CoV-2 بشكل حاد خلال الـ3  أشهر الأولى بعد الإصابة.
 
ووفقًا للموقع الرسمي لجامعة "universityofcalifornia "، قد أظهرت الدراسة أن الأجسام المضادة لدى مريض كورونا تنخفض بنحو النصف بعد 73 يوما، وإذا استمر هذا المعدل، فستختفى الأجسام المضادة فى غضون عام تقريبًا.



المرأة
نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة ولافته تكشف عن جمالها.

وظهرت بها هنا الزاهد، بفستان فصير باللون الفضي الذى يبررز عن جمالها، وانتعلت بوت طويل باللون الفضي لإكمال إطلالتها الجذابة.

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة.


وظهرت رانيا يوسف، ببنطال باللون الرمادي الجذاب، مرتديه معه توب باللون الأصفر، ودون أكمام ليبرز جمالها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ جينز مقطع وتوب قصير.. هنا الزاهد بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام

بـ "تان" في الوجه | هنا الزاهد تثير الجدل بهذه الإطلالة

بـ الأحمر المكشوف .. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جريئة

فستان جينز قصير.. رانيا منصور تبهر الجمهور بإطلالة جريئة.. شاهد

بـ لوك جديد.. هنا الزاهد بإطلالة جذابة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد

بفستان باللون الفضي.. هنا الزاهد بإطلالة جذابة على انستجرام.. شاهد

ترشيحاتنا

من الساحل الشمالي.. عبير صبري تظهر أمام الشاليه الخاص بها

خليط 3 فواكه .. أقوى مشروب لتقوية المناعة وزيادة فيتامين c

ضبط عصابة تنتحل صفة مفتشى تموين لسرقة بضائع من المحلات بالزاوية الحمراء

طرد محمود علاء في ودية الزمالك وبيراميدز

كريم أشرف ناشئ الهلال السعودي: ارتداء قميص منتخب مصر شرف.. محمد صلاح مثلي الأعلي.. وأحلم بقيادة الفراعنة في كأس العالم.. حوار

راح نور عيني.. والد شهيد الشهامة بالدقهلية ينعى نجله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. الأجسام المضادة تقل بشكل سريع للإصابة الخفيفة بكورونا.. هنا الزاهد تتألق بإطلالة مثيرة للجدل

سعر ومواصفات اودي audi q3 Sportback في مصر .. صور

بسبب خطأ أثناء قيادة سيارتها.. سيدة تكتشف إصابتها بورم في المخ.. تفاصيل