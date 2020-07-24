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ديني

حازم جلال يؤدي خطبة الجمعة في مسجد السلطان أبو العلا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 07:01 ص
حازم جلال يؤدي خطبة
حازم جلال يؤدي خطبة الجمعة في مسجد السلطان أبو العلا
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محمود ضاحي

كلّف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ حازم جلال بأداء خطبة الجمعة والتي ستقام بعدد محدود من المصلين بمسجد السلطان أبوالعلا بالقاهرة فقط، وذلك في إطار الدفع بشباب الأئمة المتميزين والتمكين لهم في مفاصل العمل القيادي والدعوي بوزارة الأوقاف. 

وأضافت الوزارة إن الصلاة ستقام بذات ضوابط إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال عدا الجمعة المقامة بمسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة بإذن الله تعالى.



من ناحية أخرى أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف خدمة كل من  محمد سيد أحمد السيد محمد إمام وخطيب بأوقاف الشرقية وخالد عبد الله علي حسن إمام وخطيب بأوقاف الشرقية , طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 م ولائحته التنفيذية، بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهما .


وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينهما من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الشرقية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

وحذّرت الوزارة من الانضمام إلى أي جماعة إرهابية أو تبني أفكارها ، وتؤكد أنه لا مكان في وزارة الأوقاف لصاحب فكر متطرف أو منتمٍ لأي جماعة متطرفة .

ويبدأ  الدكتور  مختار جمعة وزير الأوقاف  غدا الجمعة عقد عدة لقاءات تشاورية مع قيادات الوزارة و مديري المديريات يختتمها الأحد بلقاء جميع مديري المديريات عبر برنامج  زووم لمناقشة ضوابط وإجراءات العودة التدريجية لخطبة الجمعة.
يأي ذلك تمهيدًا لبلورة الرؤية النهائية لعرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك .
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