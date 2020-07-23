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فن

طرح الفيلم اللبناني 1982 في سينما زاوية

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:32 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
ينطلق الفيلم اللبناني 1982 في سينما زاوية بوسط القاهرة بعد رحلة في عدد من المهرجانات حول العالم.

تقع الأحداث في مدرسة تنعم بموقعها الآمن في جبل لبنان، حيث يحاول وسام (الطفل محمد دالي)، صبي في الحادية عشر من عمره، أن يحشد شجاعته ليصارح زميلته جوانا (الطفلة غيا ماضي) بأنه يحبها، ولكن قبل أن يخبرها بذلك، تتعرض بيروت لقصف جوي أسرائيلي يحطم هدوء المدرسة تمامًا.

نفهم أنه تجري أحداث الفيلم في بداية الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 من هنا إسم الفيلم، وفي الواقع هي الذكريات الأخيرة للمخرج مونس قبل أن يترك بلده كالكثير من اللبنانيين الذين هاجروا في هذه المرحلة بسبب الحرب. إذ إن قصة الفيلم مستوحاة من قصة عاشها المخرج.

1982 فائز بجائزة لجنة تحكيم الفيبريسكي بمهرجان الجونة السينمائي وجائزة شبكة الترويج لسينما آسيا والمحيط الهادي بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي، من تمثيل نادين لبكي ورودريغ سليمان إخراج وليد مونس.

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