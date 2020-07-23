شاهد.. الإعلان الرسمي لـFIFA 21 وموعد نزولها إلى الأسواق.. ومبابي يتصدر الغلاف

نشرت شركة EA Sports الأمريكية الإعلان الترويجي للعبة العالمية FIFA21، التي ظهر فيها كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وسيتصدر أغلفة اللعبة في الأسواق.
وأعلنت الشركة أن موعد الإطلاق الرسمي للعبة سيكون في 9 أكتوبر من العام الجاري 2020، ليبدأ محبو تلك السلسلة الشهيرة من الألعاب فصلًا جديدا في عشقها.
وتصدر الفرنسي كيليان مبابي المقطع الترويجي بخلاف بعض اللقطات للاعبي ليفربول ونجومه، كما كان هناك حضور لبعض لاعبي ونجوم كرة القدم الأمريكية.
وستتيح الشركة شراء اللعبة الخاصة لـالإكس بوكس 1 وجهاز بلاي ستيشن 4 مع إمكانية الخصول على نسخة مجانية للجيل القادم من جهازي إكس بوكس سيريز إكس وبلاي ستيشن 5.