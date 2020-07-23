شاهد.. الإعلان الرسمي لـFIFA 21 وموعد نزولها إلى الأسواق.. ومبابي يتصدر الغلاف

وتصدر الفرنسي كيليان مبابي المقطع الترويجي بخلاف بعض اللقطات للاعبي ليفربول ونجومه، كما كان هناك حضور لبعض لاعبي ونجوم كرة القدم الأمريكية.





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