برسالة لـ محمود حميدة.. أحمد حاتم يروج لفيلم الغسالة

روج الفنان أحمد حاتم لفيلم الغسالة المقرر عرضه في عيد الأضحى المبارك.
ونشر أحمد حاتم عبر حسابه على إنستجرام صورة له مع الفنان محمود حميدة من الفيلم وعلق عليها قائلا: "وبعدين معاك".
كان صناع فيلم "الغسالة" احتفلوا بانتهاء التصوير، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت "فركش".
"الغسالة" بطولة محمود حميدة، وأحمد حاتم، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.
"الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم