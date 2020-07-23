AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

برسالة لـ محمود حميدة.. أحمد حاتم يروج لفيلم الغسالة

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:02 م
احمد حاتم
احمد حاتم
Advertisements
مصطفى كرم
روج الفنان أحمد حاتم لفيلم الغسالة المقرر عرضه في عيد الأضحى المبارك. 

ونشر أحمد حاتم عبر حسابه على إنستجرام صورة له مع الفنان محمود حميدة من الفيلم وعلق عليها قائلا: "وبعدين معاك". 

كان صناع فيلم "الغسالة" احتفلوا بانتهاء التصوير، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت "فركش".



"الغسالة" بطولة محمود حميدة، وأحمد حاتم، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.


"الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صورة من الكواليس .. انتهاء تصوير فيلم الغسالة

كواليس فيلم الغسالة .. محمود حميدة بصحبة هنا الزاهد وأحمد حاتم |شاهد

أحمد حاتم: لا تنس أخطاء الماضي.. اغسلها

محمود حميدة ينشر صورة من كواليس فيلم الغسالة

بطولة محمود حميدة وأحمد حاتم.. غدًا بدء عرض فيلم الغسالة في دور السينما

أحمد حاتم يشوق جمهوره لفيلم الغسالة بنشر البرومو.. شاهد

ترشيحاتنا

عرض خطاب نادر كتبته الأميرة ديانا فى عيد ميلادها للبيع في مزاد

ماكرون يطالب بتحرك أوروبي لوقف انتهاكات تركيا.. فيديو

محمد صلاح مثله الأعلى.. ناشئ الهلال السعودي: أنتظر إشارة منتخب مصر

الحكومة: لا تراخيص لمراكز الدروس الخصوصية بدءًا من أكتوبر المقبل

بدون أدوية.. 3 مشروبات لطرد البلغم

خليط 3 فواكه .. أقوى مشروب لتقوية المناعة وزيادة فيتامين c

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد داخل منزل آخر الضباط الأحرار فى القليوبية.. الحسينى أبو عرب تاريخ من عطاء لم ينقطع.. ووهب حياته للعمل الخيرى.. فيديو وصور

بدون تكاليف.. 3 طرق لـ علاج الحكة من المنزل

خليط 3 فواكه .. أقوى مشروب لتقوية المناعة وزيادة فيتامين c