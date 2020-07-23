التموين تعلن انطلاق الأوكازيون الصيفي لمدة 30 يوما

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء التصفيات الموسمية الثانية لعام 2020 (الأوكازيون الصيفي) اليوم الخميس 23 يوليو 2020 ولمدة 30 يوما.
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ونص القرار الوزاري الصادر لتنظيم مشاركة المحلات في الأوكازيون، على أن يكون لكل محل أسبوعان واشترط موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محالهم التجارية.
كما نص القرار الوزاري على ضرورة أن تكون التصفيات موضحا بها الثمن الفعلي والتي كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة للتصفية.
وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها ستكثف من حملاتها الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مشيرة إلى أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة.