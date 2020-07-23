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فن

أول رد من عبد الرحمن أبو زهرة على عرض تركي آل الشيخ

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:49 م
صدى البلد
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محمد نحلة

قال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة في تصريحات لـ"صدى البلد" إنه سمع عن عرض المستشار تركي آل الشيخ الذي طلبه فيه أن يتواجد معه في فيلم مثل الآخرين.


وأضاف أنه ينتظر حتى يتم أن يعرض الأمر رسميا عليه، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتواصل معه أحد.


وكان قد عرض تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، على الفنان الكبير عبد الرحمن ابو زهرة، أن يعمل معه في فيلمه الجديد، الذي يعمل عليه حاليا.


وكتب تركي- عبر حسابه على "فيسبوك"، "بتشرف ان الفنان الكبير عبدالرحمن ابوزهره يكون ليه دور في الفيلم الي شغال عليه الان، اذا شرفنا ووافق على الورق".


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