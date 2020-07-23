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رياضة

أمير عبدالعزيز: طرد محمود علاء يفيد الفريق للتعود على ضغط المباريات الكبيرة

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:48 م
أمير عبدالعزيز
أمير عبدالعزيز
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عبدالله هشام
أكد أمير عبدالعزيز المدرب العام لفريق الزمالك أن المباراة الودية أمام فريق بيراميدز غاية في الأهمية على المستوى البدني والتكتيكي استعدادا لعودة منافسات الدورى المصري. 

وأضاف عبدالعزيز في تصريحات لقناة نادي الزمالك: خلال الشوط الأول لم يكن اللاعبون على تركيز عال إلا أن الأداء والروح تغيرت في الشوط الثاني وأصبح لديهم إصرار لتحقيق الفوز.  

وأكمل: التعرض لمواقف صعبة مثل طرد محمود علاء مهمة للفريق لاختبار قدراتهم ووضعهم تحت ضغط إضافي استعدادا لمنافسات كبيرة في افريقيا وخصوصا المواجهات أمام فرق المغرب العربي. 

واختتم المدرب العام لنادي الزمالك تصريحاته قائلا: التجربة الثانية  مفيدة علي المستوي البدني وبعيدا عن النتيجة الفترة المقبلة سيتم الاهتمام بالنواحي التكتيكية والبدنية.
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