مسيحية أبدعت في قراءة القرآن.. مادلين طبر أحبت السلاح وكشفت خيانة زوجها بصرخة

تميزت بلون شعرها الأحمر وملامحها التي تشبه الأجانب، شخصيتها متمردة وعنيدة ورثت عن والدها حب السلاح باعتباره رمزًا للشرف والكرامة، اختارها الشيخ محمد القباني لتقرأ بداية سورة يس للطلاب، بالرغم من كونها مسيحية، قدمت العديد من الأدوار وأبدعت في أدوار الشر.. إنها مادلين طبر الحاضرة الغائبة التي تطل علينا دائما بالأعمال المميزة.

بدأت مشوارها الفني بالعمل في الإذاعة والتليفزيون في لبنان، كما عملت كصحفية في مجلة، ثم دخلت في التمثيل بالعديد من الأفلام السينمائية في لبنان، ومنها انتقلت للعمل مع الفنان السوري دريد لحام في فيلم كفرون، وجاءت شهرتها الواسعة عندما شاركت في بطولة الفيلم التليفزيوني الطريق إلى إيلات ، وبرصيدها عدد كبير من المسلسلات والأفلام الحاصلة على العديد من الجوائز.





قالت الفنانة مادلين طبر ، في إحدى لقاءاتها إنها كانت متمردة منذ الصغر، وأن والدها كان جنرالا و"فتوة" وكان بحوزته قنابل في المنزل بجانب المسدسات وغيرها، مؤكدة أنه علمها حب السلاح باعتباره كرامة وشرف.

وذكرت طبر، أن جدتها كانت تطلب منها قراءة الشعر لشحرور الوادي، مضيفة أنها كانت الأولى على المدرسة الثانوية وتفوقت على 120 بنتًا، وكانت "أسطورة المدرسة" وكانوا يستعينون بها دائمًا منذ ذلك الوقت، مؤكدة أنه في مدرسة فخر الدين الثانوية اختارها الشيخ محمد القباني لتقرأ بداية سور يس لزملائها.

ندمت مادلين طبر على قرار منع الخلفة الذي اتخذته في بداية الأمر من أجل دراستها وعملها في مجال الإعلام، وليس لعدم حبها لزوجها الأول.

وأوضحت مادلين طبر أنها طلبت من زوجها قبل الزواج بتأجيل الخلفة، قائلة: "كان شرطي الوحيد انى مخلفش للموافقة على الزواج"، موضحة أنها بالفعل عاشت مع زوجها فترة طويلة بدون أولاد وبعدها انفصلا.

وكشفت مادلين طبر خيانة زوجها لها بدون أي مجهود، حيث نبهتها إحدى صديقاتها أن زوجها يخونها مع فنانة أخرى، وانتظرت زوجها حتى يخرج من المنزل وهاتفت زميلتها وصرخت وأوهمتها أن شقتها بها حريق هائل، بتلقائية قامت زميلتها بالنداء على زوجها وتأكدت حينها أن زوجها يخونها بدون مجهود.



