AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

مسيحية أبدعت في قراءة القرآن.. مادلين طبر أحبت السلاح وكشفت خيانة زوجها بصرخة

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:20 م
مادلين طبر الحاضرة
مادلين طبر الحاضرة الغائبة
Advertisements
منة الله عبد الحميد
تميزت بلون شعرها الأحمر وملامحها التي تشبه الأجانب، شخصيتها متمردة وعنيدة ورثت عن والدها حب السلاح باعتباره رمزًا للشرف والكرامة، اختارها الشيخ محمد القباني لتقرأ بداية سورة يس للطلاب، بالرغم من كونها مسيحية، قدمت العديد من الأدوار وأبدعت في أدوار الشر.. إنها مادلين طبر الحاضرة الغائبة التي تطل علينا دائما بالأعمال المميزة. 
مادلين طبر تكشف سبب عدم إنجابها الأطفال
بدأت مشوارها الفني بالعمل في الإذاعة والتليفزيون في لبنان، كما عملت كصحفية في مجلة، ثم دخلت في التمثيل بالعديد من الأفلام السينمائية في لبنان، ومنها انتقلت للعمل مع الفنان السوري دريد لحام في فيلم كفرون، وجاءت شهرتها الواسعة عندما شاركت في  بطولة الفيلم التليفزيوني الطريق إلى إيلات، وبرصيدها عدد كبير من المسلسلات والأفلام الحاصلة على العديد من الجوائز.
بالصور.. مادلين طبر وإبنتها بملابس البحر

قالت الفنانة مادلين طبر، في إحدى لقاءاتها إنها كانت متمردة منذ الصغر، وأن والدها كان جنرالا و"فتوة" وكان بحوزته قنابل في المنزل بجانب المسدسات وغيرها، مؤكدة أنه علمها حب السلاح باعتباره كرامة وشرف.
بالصور- مادلين طبر بشريطة سوداء حدادا على روح محمود عبد العزيز ...
وذكرت طبر، أن جدتها كانت تطلب منها قراءة الشعر لشحرور الوادي، مضيفة أنها كانت الأولى على المدرسة الثانوية وتفوقت على 120 بنتًا، وكانت "أسطورة المدرسة" وكانوا يستعينون بها دائمًا منذ ذلك الوقت، مؤكدة أنه في مدرسة فخر الدين الثانوية اختارها الشيخ محمد القباني لتقرأ بداية سور يس لزملائها. 
مادلين طبر: تامر عبد المنعم مادفعش فلوسي واللي اختشوا ماتوا ...
 ندمت مادلين طبر على قرار منع الخلفة الذي اتخذته في بداية الأمر من أجل دراستها وعملها في مجال الإعلام، وليس لعدم حبها لزوجها الأول.
 
وأوضحت مادلين طبر أنها طلبت من زوجها قبل الزواج بتأجيل الخلفة، قائلة: "كان شرطي الوحيد انى مخلفش للموافقة على الزواج"، موضحة أنها بالفعل عاشت مع زوجها فترة طويلة بدون أولاد وبعدها انفصلا.
صدى البلد: مادلين طبر تعترف بغلطتها على الهواء وتطلب السماح من ...
وكشفت مادلين طبر خيانة زوجها لها بدون أي مجهود، حيث نبهتها إحدى صديقاتها أن زوجها يخونها مع فنانة أخرى، وانتظرت زوجها حتى يخرج من المنزل وهاتفت زميلتها وصرخت وأوهمتها أن شقتها بها حريق هائل، بتلقائية قامت زميلتها بالنداء على زوجها وتأكدت حينها أن زوجها يخونها بدون مجهود. 
 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. أحدث ظهور للفنانة مادلين طبر على انستجرام

فيديو.. محمود عزب لـ مادلين طبر: استيفان روستي أهم أحلامي

حلوة يا دنيا.. مصطفى خيرى يغني الشوق لـ مادلين طبر.. شاهد

ترشيحاتنا

أزمة ديجيتال في الزمالك.. مرتضى منصور: أنا مش ساندويتش والغندور يقحم إعلام المصريين

بعد انتشار صور منة عرفة.. طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر في المنزل

بدل القهوة الساخنة.. طريقة تحضير كافيه لاتيه مثلج

خليط 3 فواكه .. أقوى مشروب لتقوية المناعة وزيادة فيتامين c

القصة الكاملة لحبس رئيس جامعة سوهاج وعزله من منصبه

أزارو يعلن مفاجأة بشأن علاقته بالأهلي والاتفاق السعودي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشار صور منة عرفة.. طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر في المنزل

بالفوسفوري الجرئ .. جوهرة تبرز أنوثتها فى إطلالة لافتة

بدل القهوة الساخنة.. طريقة تحضير كافيه لاتيه مثلج