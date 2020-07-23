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محافظات

تنفيذ 63 قرارا لإزالة التعديات بمدينة الصفا بالسويس

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:24 م
تنفيذ ٦٣ قرارا لإزالة
تنفيذ ٦٣ قرارا لإزالة التعديات بمدينة الصفا بالسويس
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حسن غنيمة

شن حي عتاقة بمحافظة السويس  برئاسة المحاسب وليد شوقي رئيس الحي اليوم الخميس حملة إزالات على المبانى المخالفة.


وأسفرت الحملة عن تنفيذ ٦٣ قرار إزالة لتعديات واشغالات وعشوائيات علي المنافع العامة وخروج علي خط التنظيم بنطاق مدينة الصفا بحي عتاقة بمساحة ٦٣٠٠ متر مربع .


شارك من القيادات الأمنية كل من اللواء عبد الرحمن هريدي مساعد مدير الأمن والعقيد شريف السرساوي مدير شرطة المرافق والضبع ناشد مدير إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة السويس وقسم شرطة عتاقة.


كما شارك في الحملة من مسئولي الحي كل من سوسن محمود سكرتير حي عتاقة و اشرف سليمان مساعد رئيس الحي ونجلاء شحاته مدير الإدارات الهندسية وإدارة الإشغالات والمرافق والقانونية والمتابعة بالحي.

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