أخبار الفن.. أول رد من عبد الرحمن أبو زهرة على عرض تركي آل الشيخ.. والدة مروة عبد المنعم تتعرض لحادث سير

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





أول رد من عبد الرحمن أبو زهرة على عرض تركي آل الشيخ

قال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة في تصريحات لـ"صدى البلد" إنه سمع عن عرض المستشار تركي آل الشيخ الذي طلبه فيه أن يتواجد معه في فيلم مثل الآخرين.





شاهد السيارة المحطمة.. والدة مروة عبد المنعم تتعرض لحادث سير

تعرضت والدة الفنانة مروة عبد المنعم لحادث سيارة، وذلك في نفس يوم خروجها من المستشفى بعد إجرائها عملية جراحية.





أحمد فلوكس ومنذر رياحنة يجتمعان في "سفينة نوح"

يجتمع الفنانان أحمد فلوكس ومنذر رياحنه في مسلسل "سفينة نوح" الذي يتم العمل عليه حاليا.









هنا الزاهد: البيوت لا تبنى بمال الزوج.. واحمد فهمي يرد

شاركت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها بفيس بوك بوست لمتابعة لها يقول "البيوت لا تبنى بمال الزوج ولا بجمال الزوجة.. انما تبنى البيوت بالطوب الأحمر".





عمرو دياب وطارق العريان في عمل فني قريبا.. تفاصيل

نشر المنتج موسى عيسى صورة تجمعه بالهضبة عمرو دياب والمخرج طارق العريان وعلق عليها : قريبا، مما زاد من حماس جمهور الهضبة للعمل المرتقب.

