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ديني

آراء الفقهاء في حد القدرة في الأضحية وعلى من تجب.. فيديو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:00 ص
آراء الفقهاء في حد
آراء الفقهاء في حد القدرة في الأضحية وعلى من تجب
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محمد شحتة
كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الاعلى للشئون الإسلامية، عن حد القدرة عند الفقهاء في الأضحية وعلى من تجب عليه.

وقال الجندي، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، إن الإمام مالك يرى أن القدرة في الأضحية تعنى أن يملك المضحي ثمن الأضحية وزيادة عن حاجته.

أما الإمام الشافعي يرى أن القدرة تعنى امتلاك ثمن الأضحية وزيادة عن حاجة الرجل وبيته وأهله في أيام عيد الأضحى الأربعة أي يكون معه طعام وشراب لمدة أربعة أيام.

وأشار إلى أن الإمام أحمد بن حنبل، يرى أن القدرة معناها أن يقدر على ثمن الأضحية حتى لو بالسلف أو الاستدانة طالما أنه يقدر على السداد بعد ذلك

وكشف أن الإمام أبو حنيفة، يرى أن القدرة معناها، ان حد القدرة امتلاك نصاب الزكاة ومن ليس معه هذا النصاب يعتبر "غلبان" على حد وصفه
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