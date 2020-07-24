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بين الناس

أنقذونا وأسرتى من التشرد بالشوارع .. مواطن يناشد الإسكان توفير شقة ضمن الحالات الأولى بالرعاية

الجمعة 24/يوليه/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن محمد سليم سالم ، والمقيم السيدة زينب منطقة الطيبي أمام روضة السيدة زينب ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لإنقاذه وأسرته من التشرد بالشارع .

ويقول فى رسالته : يتم الأن إزالة البيوت لتطوير العشوائيات بمنطقة السيدة زينب ، وأنا اسكن بنفس المنطقة ولا أملك ثمن شراء شقة أو شقة بالإيجار ، وانا على باب الله .
مناشد وزارة الإسكان تخصيص وحدة ضمن الحالات الأولى بالرعاية لإنقاذه وأسرته من التشرد بالشوارع .

للتواصل مع الحالة :
 0122423363
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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