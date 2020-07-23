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اختبارات القدرات في زمن كورونا.. تربية موسيقية حلوان تزف بشرى لطلاب الثانوية العامة.. إلغاء الأسئلة النظرية.. المصروفات 400 جنيه.. والتقديم الكترونيًا

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:15 م
تربية موسيقية
تربية موسيقية
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كريم ناصر
عميد تربية موسيقية حلوان : 

إلغاء الأسئلة النظرية في اختبارات القدرات

مصروفات اختبارات القدرات ٤٠٠ جنيه

التقديم لدخول اختبارات القدرات الكترونيا 


تنطلق خلال ايام أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2020 ، وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات  لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة . 


من المقرر تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020، تيسيرًا على الطلاب . 


وذلك وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات؛ حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين علي تنظيم هذه الاختبارات بالكليات . 


وقال الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان لـ صدى البلد بشأن اختبارات القدرات بالكلية انه تم الغاء الاسئلة النظرية من الاختبارات ، للحد من انتشار وباء فيروس كورونا . 


وأوضح الدكتور كرم ملاك انه بالنسبة لمصروفات اختبارات القدرات للتقدم لكلية التربية الموسيقية هذا العام فهى ٤٠٠ جنيه فقط.



واضاف كرم ملاك انه يتم تسديد المصروفات الكترونيا دون الحاجة للذهاب للجامعة وذلك عن طريق فورى و مصارى و الخدمات البنكية و غيرها. 


وأشار الى ان الجامعة ستتخذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا و للحفاظ على سلامة الطلاب و العاملين. 


واضاف انه يمكن للطلاب التقديم لاختبارات القدرات عبر الدخول على موقع التنسيق الخاص بوزارة التعليم العالى و البحث العلمى  و بعد ذالك يتجه الطالب للتسجيل بموقع الخاص بجامعة حلوان ويحدد رغبته بدخول اختبارات تربية موسيقية حتى يظهر له كود الدفع الالكترونى لتسديد مصروفات الاختبارات و بعدها يحدد له موعد الاختبار على الموقع.


الجدير بالذكر انه يتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، على الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg 

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