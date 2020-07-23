مدير المستشفى الميداني بجامعة عين شمس: لم نستقبل حالات كورونا منذ 48 ساعة

قال الدكتور أسامة أشرف مدير المستشفى الميداني بجامعة عين شمس الخاصة لمواجهة فيروس كورونا ، إن المستشفى لم يشهد دخول حالات جديدة منذ 48 ساعة، مشيرا إلى أن نسبة الشفاء كبيرة جدا.





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وأضاف مدير المستشفي الميداني لـ صدي البلد أنه يوجد مرضي تحت العلاج بالمستشفى الميداني الخاصة لمواجهة كورونا، مشيرا إلى أن جميع المرضى يتم علاجهم بالمجان، وفق البروتوكول المعتمد من وزارة الصحة.





يذكر أن المستشفى مجهز بأعلى مستويات التجهيزات، ويقدم خدمات طبية متميزة، وتم دعمه بالمستلزمات الطبية، منوها إلى أنه تم تخصيص ٤٥٠٠ متر لبناء المستشفى الميداني، وهذا يعتبر استكمالا للدور الذي تقوم به المستشفيات الجامعية للمساهمة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، موضحا أنه تم إنشاء المستشفى خلال 15 يوما.





