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مدير مستشفى حميات دمنهور: قلت كورونا بينتقل في الهواء ومحدش صدقني

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:19 م
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
قال الدكتور أحمد هواش، مدير مستشفى حميات دمنهور، إنه عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا بـ37 يومًا ظهرت عليه أعراض الفيروس مرة أخرى.

وتابع: "فى الأول عملت فحوصات عادية لأنى مكنتش متوقع أن أصاب بكورونا مرة أخرى، ولكن عقب عمل مسحة وتبين إنها إيجابية مما أدى إلى انهيار حالتى النفسية.. وقلت مفيش غيرى فى مصر اللى أصيب بكورونا مرتين".

وأضاف هواش" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه من شدة الألم التى شعرت بها فى المرة الثانية دفع الأطباء إلى إعطائه حقنتين منوم، وتابع: "أنا قلت إن الفيروس بينتقل فى الهواء ومحدش صدقنى ومنظمة الصحة أكدت صحة كلامى".

ولفت "الهواش"، إلى ضرورة عمل أبحاث فى مصر على الفيروس بشكل موسع خاصة بالإصابة بالفيروس مرتين، وتابع: "إسرائيل قالت إن هناك أشخاصا أصيبوا به مرتين.. وفى إنجلترا أصيب لاعب كرة بكورونا مرتين".
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