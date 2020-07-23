واجهنا الرمال المتحركة| رئيس العلمين الجديدة: أساسات الأبراج 60 مترا تحت سطح البحر

قال أسامة عبد الغني رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إن مكاتب استشارية مصرية عالمية فكرت وصممت مدينة العلمين الجديدة









وأضاف اسامة عبد الغني في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، أنه منذ بداية تدشين مدينه العلمين في مارس 2018 لم يتوقفوا يوما عن العمل والتشييد حتى في الأزمات ويتم العمل 24 ساعة.









وتابع اسامة عبد الغني: "واجهنا صعوبات في البداية لأن أرض العملين الجديدة كانت ساحة للحرب العالمية الثانية ووجدنا دانات مدافع ولكن كان هناك تضافر للجهود من قطاعات الدولة ".









واستطرد اسامة عبد الغني:" اصعب شيء نواجهه هو طبيعة الأرض لأنها كانت شبيه بالرمال المتحركة.. لإنشاء أبراج العلمين الأساسات وصلت لـ 60 متر تحت سطح البحر".









وأشار إلى أن مدينة العلمين جزء من المشروع القومي لتنمية الساحل الشمالي الغربي، مضيفا أنه تم تشغيل معظم الخبرات المصرية العالمية في مدينة العلمين الجديدة ومعنا 140 شركة تعمل في مختلف المجالات.







