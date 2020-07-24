رابطة مصنعي السيارات: سعر التحويل للغاز من 8 إلى 10 آلاف جنيه

قال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات إن السيارات التي تعمل بالبنزين يمكن تحويلها للعمل بالغاز.

وأضاف – خلال لقاء عبر سكايب لبرنامج " مساء دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة dm c أن هناك مواصفات خاصة للسيارات التي يتم تحويلها للغاز، مشيرا إلى أن هناك خطة لزيادة عدد محطات الغاز.





وأكد أمين عام رابطة مصنعي السيارات أن هناك اجتماعات مستمرة مع المسئولين لدراسة خطة تحويل السيارات للغاز، وجار التواصل مع المصانع لتزويد السيارات بمحركات تمكنها من العمل بالغاز.



