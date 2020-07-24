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حوادث

حبس صاحب محل جزارة لحيازته لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية

الجمعة 24/يوليه/2020 - 04:03 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس صاحب محل جزارة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه كمية من اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وأخرى مستوردة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت قد واصلت الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائى والتجارى التى أسفرت عن ضبط صاحب محل جزارة بحى المطرية لقيامه بعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وتبين حيازته ٣٠ كيلو جرام "لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية - ٢٥كيلو جرام "لحوم مستوردة مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

وذلك استمرارًا لجهود أجهزة الأمن لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.
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