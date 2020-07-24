اليوم .. إغلاق منصات الدور الثاني لقبول المقالات البحثية بزراعة عين شمس

وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد انه تم فتح منصات الدور الثاني لقبول المقالات البحثية لطلاب البرامج الجديدة باللغة الانجليزية بدء من اليوم الموافق 19/7/2020حتي يوم اليوم الموافق 24/7/2020حتي الساعة 11:59 مساءا ولن يتم مدة هذه الفترة .

يذكر ان بدأت امتحانات لطلاب الفرق النهائية بزراعة عين شمس ، وانتظام العملية الامتحانية، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية لضمان سلامة الطلاب والأطقم الإدارية وأعضاء هيئة التدريس.









وأضاف عميد كلية زراعة أن هناك طاقما طبيا على أعلى مستوى داخل الكلية مقسم على فريقين احدهما يقوم بالمرور المستمر داخل اللجان طوال مدة الامتحان للإطمئنان على سلامة الطلاب وداخل العيادة لاستقبال أية حالات قد تحتاج للرعاية وتخصيص مكان مخصص للطلاب الذين يثبت وجود ارتفاع في درجات حرارتهم، بعد الكشف عن درجة حرارتهم ، وعمل متابعة لهم بعد عدة دقاىق ، كل ذلك قبل دخول الطلاب حرم الكلية.







