AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اليوم .. إغلاق منصات الدور الثاني لقبول المقالات البحثية بزراعة عين شمس

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ان نتيجة المقالات البحثية لطلاب فرق النقل ظهرت منذ أيام ويحق للطلاب الذين رسبوا  في اول مرة ان يتقدموا مرة ثانية .

وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد انه تم فتح منصات الدور الثاني لقبول المقالات البحثية لطلاب البرامج الجديدة باللغة الانجليزية  بدء من اليوم الموافق 19/7/2020حتي يوم اليوم  الموافق 24/7/2020حتي الساعة 11:59 مساءا ولن يتم مدة هذه الفترة .

يذكر ان بدأت امتحانات لطلاب الفرق النهائية بزراعة عين شمس ، وانتظام العملية الامتحانية، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية لضمان سلامة الطلاب والأطقم الإدارية وأعضاء هيئة التدريس.


وأضاف عميد كلية زراعة  أن هناك طاقما طبيا على أعلى مستوى داخل الكلية مقسم على فريقين احدهما يقوم بالمرور المستمر داخل اللجان طوال مدة الامتحان للإطمئنان على سلامة الطلاب وداخل العيادة لاستقبال أية حالات قد تحتاج للرعاية وتخصيص مكان مخصص للطلاب الذين يثبت وجود ارتفاع في درجات حرارتهم، بعد الكشف عن درجة حرارتهم ، وعمل متابعة لهم بعد عدة دقاىق ، كل ذلك قبل دخول الطلاب حرم الكلية.


وأكد جلال أنه لم يتم رصد او الابلاغ عن أي حالة اشتباه بفيروس كورونا في اليوم الاول لامتحانات الفرق النهائية وانتهي اليوم بتعاون كبير من الطلاب وايضا مع اخذ جميع الاجراءات الاحترازية التي قامت بها الكلية تجاه ابنائها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عميد علوم عين شمس: خطة لتفادي مشاكل الإنترنت أثناء تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل ..عميد تربية: لم نتلق أي شكوى بشأن تسليم الأبحاث

اليوم.. بدء تصحيح الأبحاث لطلاب فرق النقل بحقوق عين شمس

عميد زراعة عين شمس: إعلان نتيجة أبحاث طلاب فرق النقل

عميد زراعة عين شمس: الفصل أقصى عقوبة للغش بالامتحانات

عميد زراعة عين شمس يوضح تفاصيل أول يوم امتحانات لـ طلاب الفرق النهائية.. صور

اعلان جدول امتحانات طلاب الدراسات العليا بـ زراعة عين شمس

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي .. إصابة حمدي فتحي بكورونا .. قناة النادي تستفز الزمالك.. حسام غالي يظهر في التتش

فيروس كورونا ينهي حياة شقيقين في 11 يوما .. تفاصيل

بشرى سارة .. مصر تسجل أكبر عدد يومي لـ متعافي كورونا

بعنوان مصر ترعب العالم.. مدونون عرب يشيدون بالجيش المصرى وإنجازات الرئيس ..فيديو

برفقة زوجها.. داليا مصطفى تنشر صورة خلال عطلتهما في الساحل الشمالي

لفض الاشتباك بين المالك والمستأجر.. مشروع قانون الإيجار القديم يصل البرلمان

AdvertisementS

اطلعى برة حمام السباحة.. بطلة واقعة المايوه البوركينى بـ الساحل الشمالى تروى تفاصيل الواقعة..فيديو

انخفاض كبير .. الصحة تعلن تفاصيل وفيات كورونا اليوم

شاهد.. تعذيب عجوز مشرد على يد شابين بلا رحمة| فيديو

وداعا للتساقط والهيشان والتجاعيد.. هاني الناظر يقدم العلاجات الكاملة لمشاكل الشعر

منة شلبي في عيد ميلادها .. تعرف على عمرها الحقيقي

لفض الاشتباك بين المالك والمستأجر.. مشروع قانون الإيجار القديم يصل البرلمان

دعاء بعد القيام من الركوع تتسابق الملائكة لكتابته.. تعرف عليه

تنقل فيروس كورونا.. تحذيرات خطيرة من الكمامات المزودة بفلتر.. فيديو

حال تقاعس صاحب العقار.. التنمية المحلية تنصح ملاك الشقق والعقارات المخالفة بالتوجه للنيابة

توقعات بوصول جرام الذهب عيار 21 إلى ألف جنيه خلال أسبوع

مصرع شاب على يد زميله أثناء مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب حساب مشاريب 10 جنيهات بالمحلة

خبير أوبئة يكشف سر تراجع الإصابات والوفيات بكورونا.. ومتى نصل إلى الصفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تعذيب عجوز مشرد على يد شابين بلا رحمة| فيديو

بعد تنظيفه بالغسالة.. أغرب طرق تنظيف الممبار أبرزها فيشة الكهرباء وسلك المواعين

رغم كورونا..ميجان ماركل تصر على إقامة احتفال بعيد ميلادها وتفرض شرطا على ضيوفها