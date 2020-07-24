نائبة تشيد بتغليظ الحكومة عقوبة الإسراف فى استخدام المياه

قالت النائبة جواهر الشربينى، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إننا فى حاجة إلى تضافر جهود الدولة مع المواطنين لترشيد استهلاك مياه الشرب أو الزراعة.





وطالبت الشربينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة أن يكون الرى بالتنقيط أو الرش بدلا من الرى بالغمر، حتى تخرج محاصيل بها إنتاجية زيادة، مؤكدا ضرورة ترشيد الفلاح لمياه الرى من خلال عمل صوب زراعية أو الرى بالرش.





وأشارت عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إلى أن تغليظ عقوبة الإسراف فى إستخدام المياه أمر إيجابى حتى لا يتم إهدار المياه التى نحتاج إليها.





وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا حضره الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة.





وشدد مدبولى على ضرورة التوسع فى استخدام القطع الموفرة للمياه، وأن يتم تركيبها فى كل الوحدات السكنية الجديدة، مطالبا بأن يتم العمل على تغليظ العقوبات على الإسراف فى استخدام المياه، وكذا الوصلات الخلسة، بما يحقق أهداف الدولة فى الاستفادة من كل قطرة مياه.