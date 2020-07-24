AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائبة تشيد بتغليظ الحكومة عقوبة الإسراف فى استخدام المياه

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:02 ص
النائبة جواهر الشربينى
النائبة جواهر الشربينى ، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان
Advertisements
معتز الخصوصى
قالت النائبة جواهر الشربينى، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إننا فى حاجة إلى تضافر جهود الدولة مع المواطنين لترشيد استهلاك مياه الشرب أو الزراعة.

وطالبت الشربينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة أن يكون الرى بالتنقيط أو الرش بدلا من الرى بالغمر، حتى تخرج محاصيل بها إنتاجية زيادة، مؤكدا ضرورة ترشيد الفلاح لمياه الرى من خلال عمل صوب زراعية أو الرى بالرش.

وأشارت عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إلى أن تغليظ عقوبة الإسراف فى إستخدام المياه أمر إيجابى حتى لا يتم إهدار المياه التى نحتاج إليها.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا حضره الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة. 

وشدد مدبولى على ضرورة التوسع فى استخدام القطع الموفرة للمياه، وأن يتم تركيبها فى كل الوحدات السكنية الجديدة، مطالبا بأن يتم العمل على تغليظ العقوبات على الإسراف فى استخدام المياه، وكذا الوصلات الخلسة، بما يحقق أهداف الدولة فى الاستفادة من كل قطرة مياه. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطوات لتحويل طريقة الري من تقليدي إلى حديث بالفيوم

وزيرا الري والإسكان يتابعان ملفات العمل المشتركة والإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه

مجموعات عمل من الري والإسكان لتحسين جودة المياه وترشيد الاستهلاك

تحسين جودة المياه للمصريين.. التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر والمعالجة الثلاثية.. وزيرا الري والإسكان: مجموعات عمل مشتركة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.. وتغليظ عقوبة رش المياه بالشوارع

عقوبة مغلظة على الإسراف في المياه.. مدبولي يكلف باستصلاح أراض جديدة للزراعة في شمال ووسط سيناء

برلمانى يكشف أسباب إعلان الحكومة عن عقوبة مغلظة على الإسراف في المياه

ترشيحاتنا

مؤشر الإصابات وانحسار الوفيات.. الصحة تعلن تفاصيل أوضاع كورونا فى مصر

عطلة رومانسية تتحول لمأساة.. سائحة تسقط من الطابق الثالث بسبب كابوس

فرج عامر: حسام حسن بـ 2 مليون دولار.. وصوتي لـ شوبير أمام أبو ريدة.. فيديو

منظمة الصحة: 15 مليون إصابة بفيروس كورونا في العالم نصفها في 3 بلدان

بشرى سارة .. مصر تسجل أكبر عدد يومي لـ متعافي كورونا

انتبهي .. كيفية التعامل السليم مع اللحوم وتخزينها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عطلة رومانسية تتحول لمأساة.. سائحة تسقط من الطابق الثالث بسبب كابوس

اطلعى برة حمام السباحة.. بطلة واقعة المايوه البوركينى بـ الساحل الشمالى تروى تفاصيل الواقعة..فيديو

الخضراوات والفاكهة أفضل.. المكملات الغذائية لا تحمي من الإصابة بـ كورونا