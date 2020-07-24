وظائف خالية | التعليم تبحث عن رئيس ووكيل للبعثة التعليمية المصرية بالصومال





وقالت وزارة التربية والتعليم : على من يرغب في شغل هذه الوظيفة من العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات والادارات التعليمية التقدم للادارة العامة للاعارات الخارجية بالوزارة بطلب لشغل هذه الوظيفة.





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وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن شروط التقدم لهذه الوظيفة تتمثل فيما يلي : ألا تقل وظيفة المتقدم عن مدير عام أو مدير ادارة بدرجة كبير مع إلمامه باللغة الانجليزية ، كما يشترط ألا يزيد السن في 1 أكتوبر 2020 عن 56 سنة طبقا للقرار الوزاري 365 لسنة 2014 ، وألا يكون وقع عليه جزاءات خلال السنتين الاخيرتين ، وألا تقل التقارير السنوية عن كفء أو امتياز في السنتين الاخيرتين.





كما اشترطت وزارة التربية والتعليم في المتقدم أن يكون له دراية بالنواحي المالية والادارية والدبلوماسة والقدرة على حل المشكلات في الازمات.





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وعلى المتقدم أن يرفق بالطلب صحيفة احوال معتمدة من شئون العاملين موضحا بها : الاسم ، وتاريخ و محل الميلاد ، الجنسية ، تاريخ الاشتغال بالتعليم ، والوظيفة الحالية وتاريخها ، القرار الوزاري أو الامر التنفيذي لشغل الوظيفة ، المؤهلات الدراسية وتاريخها ، والاعارات السابقة ، والاجازات الخاصة بالتعاقد للخارج ، والجعة التي تعاقد معها ومدتها ، والجزاءات ان وجدت وتاريخها وتاريخ محوها خلال السنتين الاخيرتين ، والتقارير السنوية للاعوام 2017/2018، والعنوان ، ورقم التليفون ، والموبايل ، وتليفون العمل ، وشهادة طبية ، وشهادة طبية معتمدة من جهة رسمية تتضمن خلو المتقدم من الامراض عموما وصلاحيته للعمل بالخارج.

أعلنت وازرة التربية والتعليم عن شغل وظيفة رئيس و وكيل للبعثة التعليمية المصرية بالصومال وذلك للعام الدراسي 2020/2021.