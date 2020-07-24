فنون جميلة حلوان تتابع امتحانات الفرق النهائية.. غدا

تتابع كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك السبت امتحانات طلاب الفرق النهائية بجميع فروع الكلية التابعة لجامعة حلوان وسط إجراءات احترازية للحفاظ على "سلامة الطلاب من خطر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.





ومن المقرر ان تبدأ الكلية امتحانات الفرق النهائية اليوم فى تمام الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 عصرا، وتستمر الامتحانات حتى يوم 26 يوليو 2020 على أن يكون عدد أيام الامتحان 8 أيام وتكون الفترة بين المادة والأخرى يوم أو اثنين على الأقل.



