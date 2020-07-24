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تعليم

فنون جميلة حلوان تتابع امتحانات الفرق النهائية.. غدا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:00 ص
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
تتابع كلية  الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك  السبت امتحانات طلاب الفرق النهائية بجميع فروع الكلية التابعة لجامعة حلوان وسط إجراءات احترازية للحفاظ على "سلامة الطلاب من خطر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد. 

ومن المقرر ان تبدأ الكلية امتحانات الفرق النهائية اليوم فى تمام الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 عصرا، وتستمر الامتحانات حتى يوم 26 يوليو 2020 على أن يكون عدد أيام الامتحان 8 أيام وتكون الفترة بين المادة والأخرى يوم أو اثنين على الأقل. 

حيث يلتزم  العاملون بالزى الواقى، و"الفيس شيلد" والكمامات وتم الكشف على الطلاب أثناء الدخول والخروج من اللجان باستخدام الكواشف الحرارية، والتنبيه على ضرورة ارتداء الكمامة ثم تم تعقيمها بالكامل باستخدام المطهرات والكحول وتم عبور الطلاب عبر بوابات التعقيم، والتى من ضمنها البوابة التى صنعها طلاب الكلية بالجهود الذاتية. 
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