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حوادث

حبس شخصين لاتجارهما بالحشيش في المرج

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت نيابة المرج الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة "الحشيش" بدائرة القسم.

وأمرت النيابة رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمين وإعداد تقرير عن نشاطهم.

وكانت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة واصلت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط مرتكبيها

وأسفرت جهودها عقب تقنين الإجراءات من ضبط (شخصين – "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما (365 جرام لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 3 هواتف محمول).

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.
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