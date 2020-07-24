حبس شخصين لاتجارهما بالحشيش في المرج

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة "الحشيش" بدائرة القسم.





وأمرت النيابة رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمين وإعداد تقرير عن نشاطهم.





وكانت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة واصلت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط مرتكبيها





وأسفرت جهودها عقب تقنين الإجراءات من ضبط (شخصين – "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما (365 جرام لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 3 هواتف محمول).



