٩ أغسطس..حقوق حلوان تبدأ امتحانات الفرق النهائية

أعلنت كلية الحقوق بالجامعة عقد الامتحانات خلال الفترة من 9 إلى 26 أغسطس 2020 على ان تكون مدة أيام الامتحانات 6 أيام بحيث يكون الفترة بين المادة والتى تليها يومين أو ثلاث على الأقل .





أوضح الدكتور ماجد نجم بالنسبة للإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات ، أنه من المقرر تقليل عدد الطلاب داخل اللجان ودخولهم في صورة منتظمة بعدد محدد وتسكينهم باللجان وحضورهم مبكرا وإجراء عمليات التعقيم قبل فتح اللجان وبعد إغلاقها وبين الفترتين الصباحية والمسائية للامتحانات وتوفير المطهرات داخل اللجان.





وأشار نجم الى منع تجمعات الطلاب بعد الامتحان ، ومراعاة المسافة الوقتية بين لجان الامتحان داخل الكلية ،وتطبيق المسافات البينية للطلاب داخل لجان الامتحان لتحقيق التباعد .





ولفت الى تطهير الكنترولات ومراعاة كافة الاجراءات الاحترازية بين الاساتذة ، وفرض ارتداء الكمامات إجباريا داخل الجامعة لكافة العاملين و الطلاب وكل من دخل الحرم الجامعى ، و استخدام بوابات التعقيم.