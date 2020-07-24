قبل عرضه على الجلسة العامة للبرلمان.. قانون إنشاء صندوق السياحة و الآثار: دمج 3 صناديق فى صندوق واحد

الدمج يشمل صناديق إنقاذ أثار النوبة" و " تمويل مشروعات الآثار و المتاحف " و " السياحة "

الصندوق يستهدف دعم تنشيط السياحة و تطوير الخدمات و المناطق السياحية

نسبة 25% من الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية و 25% من الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية

نسبة 25% من الزيادة التي ترد على رسوم التفتيش على الشركات السياحية و المنشآت الفندقية

نسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلى للآثار

نسبة 50% الزيادات التي ترد على رسوم زيادة المواقع الأثرية

نسبة 50% من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الاثرية و 25%من مقابل التصوير التجاري وغير التجاري

وزير الآثار للنواب :ضعف التمويل كان السبب الرئيسي في تراجع حملات تنشيط السياحة

وزير الآثار للنواب : الصندق بمثابة حصالة لدعم قطاع السياحة









ينتظر قانون " إنشاء صندوق السياحة والآثار عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب بعد ان وافقت عليه اللجنة المشتركة من الثقافة والإعلام و الآثار ولجنة السياحة و الطيران المدني ويأتي القانون في ضوء دمج وزارتي السياحة والآثار في إطار تنظيمي محكم لدعم أنشطة الوزارة .





وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون عدم وجود مبرر للإبقاء على صندوق إنقاذ اثأر النوبة في ظل انتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة 1980 و أنه في ظل عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الاثار و المتاحف من الناحية العلمية منذ انشاء المجلس الاعلى للاثار ووجود تداخل واضح بين موارد الصندوق و المجلس و عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وضوح وكفاية موارده وكيفية الصرف منه.





وتتضمن فلسفة القانون إنشاء صندوق جديد تدمج فيه الصناديق الثلاثة حيث تضمنت المادة الأولى دمج الصناديق الثلاثة " صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة و صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة في الصندوق المنشأ بموجب القانون" صندوق السياحة و الآثار " على أن تؤول حقوق وموارد الصناديق المندمجة لصندوق دعم السياحة والآثار ويتحمل التزاماتها" .





وتضمنت المادة الثانية العمل بأحكام القانون في شأن صندوق السياحة و الآثار و إلغاء كل نص يخالف أحكامه و تضمنت المادة الثالثة صدور قرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار بنقل العاملين الذين يحتاجهم الصندوق للقيام بأعماله من العاملين بالصناديق الثلاثة ومن الوزارة المختصة بشئون السياحة الآثار وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية على ان تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل العمالة الزائدة عن حاجة الصندوق الى الجهات التابعة للوزارة وفقا لاحتياجات كل منها" .





وتضمنت المادة الرابعة النص على حلول الصندوق المنشأ محل صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة و صندوق تمويل مشروعات الآثار و المتاحف و صندوق السياحة المنشأ أينما وردت في القوانين و اللوائح و القرارات.





و جاء مشروع القانون في 11 مادة وتضمنت المادة الأولى إنشاء الصندوق و منحه الشخصية الاعتبارية و ان يكون مقره محافظة القاهرة على ان يكون تابعا للوزير المختص بشئون السياحة و الآثار.





وتضمنت المادة الثانية تحديد أهداف الصندوق المتمثلة في دعم و تمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية و تنشيط الساحة و تطوير الخدمات و المناطق السياحية وكذا دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم و حفظ وصيانة الآثار و تطوير المواقع والمناطق الأثرية ودعم بناء وتطوير المتاحف المصرية وذلك للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد و الحفاظ عليه للأجيال القادمة و الارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.





وتضمنت المواد 3 ، 4 ، 5 تنظيم مجلس إدارة الصندوق من نواحي تشكيله و اختصاصاته وكيفية ممارسته لاختصاصاته " . و تضمنت المادة " 6 " تعيين أمين عام للصندوق يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير و يتولى ادارته والاشراف عليه و تنفيذ قرارات مجلس الادارة يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.





وتضمنت المادة " 7" تحديد موارد الصندوق و المتمثلة في ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة " الإتاوة المنصوص " عليها في قرار وزير السياحة رقم " 51 " لسنة 2005 " 3600 جنيه مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر و السياحة عن كل معتمر و نسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الأعوام المالية عن الإيرادات المحققة اعتبارا من العام المالي التالي لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، ونسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الاعوام المالية عن الايرادات المحققة اعتبارا من العام المالي التالي لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون.





ونسبة 25% من الزيادة التي ترد على رسوم التفتيش على الشركات السياحية والمنشآت الفندقية و السياحية بعد العمل بأحكام هذا القانون ، و نسبة 10% من ايرادات المجلس الاعلى للاثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة ، و نسبة 50% الزيادات التي ترد على رسوم زيادة المواقع الاثرية و المتاحف التي يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للاثار.





ونسبة 50% من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الاثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الاعلى للاثار المفتتحة بعد العمل بأحكام هذا القانون ، و ايرادات معارض الاثار المؤقة بالخارج ، 25%من مقابل التصوير التجاري وغير التجاري ، و الرعاية التجارية و الاعلانات و الفاعيات و الحفلات التي تقام بالمناطق الاثرية و المتاحف التابعة للمجلس الاعلى للاثار ، و الفتح الخاص في غير مواعيد العمل الرسمية.





و حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الاثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للاثار ، 8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد ايا كان نوعها تمنحها سفارات او قنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج او سلطات الجوازات ، وحصيلة رسم يفرض لتنمية و تطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعامين بقطاع السياحة يحصل سنويا من الشركات و المنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن خمسة الاف جنيها ولا يجاوز مليون جنيها.





وأوكل الي رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس ادارة الصندوق وضع معايير و ضوابط هذا الرسم على ان يراعي في هذا الضوابط و المعايير تدرج الرسم وفقا لحجم أعمال المنشأة و درجة تقييمها سياحيا ، على يتم تحصيله نقدا أو بإحدى وسائل الدفع الاليكتروني الواردة في قانن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 حصيلة استثمار اموال الصندوق و الاعانات و المنح و الهبات و التبرعات التي يقبلها مجلس إدرة الصندوق و القروض التي تعقد لصالح الصندوق ، التي يقبلها مجلس ادارته ، وأية موارد اخرى تتقرر له قانونا.





ومنحت المادة " 8 " للصندوق الحق في تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء اخرين أو المساهمة في شركات قائمة ، وفقا لاحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 و بما لا يتعارض مع أغراض إنشائه.





ونظمت المادة " 9 " الموازنة المستقلة للصندوق وطريقة اعدادها على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية وايداع موارده في حساب خاص بالبنك المركزي المصري وتحديد بداية السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة و تنتهي بانتهائها وخولت الصندوق ترحيل فائض الحساب من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى .





و نصت المادة " 10" على أن أموال الصندوق من الأموال العامة وخولته الحق في اتخاذ اجراءات التنفيذ المباشر و الحجز الإداري وفقا للقانون لاقتضاء حقوقه و تضمنت المادة " 11" إعفاء جميع التبرعات والهبات و الاعلانات و المساهمات المالية و العينية التي تقدم له من جميع انواع الضرائب و الرسوم وكذا اعفاء فوائد القروض و التسهيلات الائتمانية الخارجية التي يعقدها الصندوق من كافة الضرائب .





وكانت لجنتي الثقافة و الإعلام و السياحة و الآثار قد شهدت جدل حول القانون في حضور وزير الاثار د. خالد العناني اكد د خالد العناني وزير السياحة و الاثار خلال الاجتماع ان الوزارة اجرت حوار مجتمعي حول قانون "صندوق السياحة والآثار" قبل إصداره و اضاف خلال اجتماع لجنة السياحة و الاثار بمجلس النواب " نحن نرسل بشكل ودي على الواتس أب و نستمع لكافة الاّراء ثم نرسل القانون بشكل رسمي و هي الالية الواضحة التي نتعامل بها مع كافة الاتحادات و الغرف السياسية في كل الاجتماعات.





وردا على اعتراضات بعض النواب على القانون كشف د خالد العناني وزير السياحة و الاثار عن ان اخر حملة لتنشيط السياحة حدثت في ٢٠١٠ و اضاف خلال الاجتماع المشترك للجنة السياحة و الاثار و الاعلام ان هذا ليس تقصيرا من احد و انما بسبب ضعف التمويل.





و اكد ان اتجاه الحكومة للبحث عن موارد جديدة لدعم السياحة يرجع الى ان أموال الصندوق كانت تنفق بنسبة ١٠٠ ٪‏ على تحفيز قطاع الطيران ، موضحا انه يتم تحفيز الطيران بنسبة ٤٠٠٪‏.





و اضاف الوزير ردا على النواب المعترضين على قانون "صندوق السياحة والآثار" هذا امر واقع للتاريخ ، قائلا :" لو تركتم صندوق السياحة على وضعه الحالي ربنا مش هيسامحكم".





و كشف عن ان مديونيات صندوق السياحة وصلت ٧٣٤ مليون جنيه ، موضحا ان الموارد لابد ان تزيد حتى ينتعش القطاع السياحي.





و اضاف " مفيش حاجة اسمها قطاع خاص و قطاع عام و التكاتف ضرورة حتي يستفيد الجميع ، مشيرا إلى أننا امام ازمة حقيقية موضوحا ان صندوق النوبة غير مديون و انما صندوق السياحة مديون.





و قال موجها كلامه للنواب " الحديث عن ان الصندوق غني دي أسطورة متسائلا كيف يتم الانفاق على المشروعات العامة اذا تركنا الوضع على ما هو عليه و وجع كلامه للمعترضين متسائلا " هل الاثار من الأعداء ... و اجاب " هي جزء من السياحة و اذا استمر الوضع على ما هو عليه ستحدث كارثة.





و تابع وزير السياحة و الاثار: " أسجل هذا الكلام في المضبطة للتاريخ و اسالكم اعمل حملة منين لدعم السياحة.





و اضاف " و ألاقي اللي يقولي ميصحش تجمع موارد جديدة ازاي ....لا يصح و نصف و العكس هو اللي ميصحش و أردف الوزير قائلا " عقدت اجتماع مع ١٣ وزير في اربع ايام و كنت أقابل ٤ وزراء في اليوم علشان المصاريف و ما افعله الان هو تدشين ما يشبه الحصالة لدعم القطاع".





و كشف الوزير عن انفاق " ٦١ مليون دولار " لتحفيز الطيران بأثر رجعي و لو مدفعتش مش هيجي لك سائح مستطردا " انا مش بتاع لقطات و الموازنة صفر ترويج و صفر تنشيط و قال الوزير " قبل الازمة كنّا بنجمع ٢٧٢ مليون جنيه في الشهر كنّا رايحين في حتة تانية.





و اوضح خلال حديثه للنواب " موارد صندوق السياحة تقف بالكامل لانه يقوم على مورد واحد و الاثار و السياحة وجهين لعملة واحدة لذا تم دمج الوزارة و الحكومة لا تعمل بمفردها مضيفا " لما ذقن توت عنخ آمون انكسرت اتفضحنا "





و قال د خالد العناني و أسجل الكلام في المضبطة " انا حلفت يمين عندما اديت اليمين الدستورية و أراعي ضميري لانه يحركني و التاريخ سيكون شاهدا و انا وزير مذاكر.





و قال ان الحكومة لم تصدر هذا القانون بعجلة و انما تم دراسته و عرض على مجلس الوزراء ٣ مرات و كنت أودّ ان يقول لي نواب الشعب احنا في ظهرك.