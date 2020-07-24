سكان شارع فلمنج حي شرق بالإسكندرية يشتكون من تهالك طريق الحرية

استغاث المواطن إيهاب فاروق عزيز ، والمقيم فى محافظة الإسكندرية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تهالك شارع فلمنج خلف 523 طريق الحرية شارع النقيب أحمد ممدوح حى شرق محافظة الإسكندرية لمدة تزيد عن 25 عاما، مما يؤدى إلى الكثير من حوادث الطرق خاصة للأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى مشكلات فى السيارات.









وناشد القارئ المسئولين فى محافظة الإسكندرية إصدار قرار لإعادة رصف الشارع أسوة بباقى شوارع الإسكندرية، ويمكن التواصل مع القارئ من خلال الرقم التالى 01220191966





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.