بعد 4 أشهر من الإغلاق بسبب كورونا..العراق يعيد فتح الرحلات الجوية..فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها استأناف العراق الرحلات الجوية السياحية في معظم مطاراته، بعد أربعة أشهر من الإغلاق بسبب وباء كورونا الذي وصل إلى ذروته في البلاد.





وأقلعت طائرات عدة من مطار بغداد الدولي إلى لبنان وتركيا، بحسب ما أفاد مراسلون من وكالة "فرانس برس" في المكان. وكان الموظفون الذي يضعون كمامات وقفازات يطالبون الركاب بإظهار نتائح اختبار كورونا التي يجب أن تثبت خلوهم من الفيروس للتمكن من السفر.





وأعاد مطار البصرة والنجف في جنوب البلاد فتح أبوابهما أيضًا، فيما مددت أربيل والسليمانية الإغلاق حتى بداية أغسطس بحسب ما أشارت سلطات إقليم كردستان.





وسبق للسلطات العراقية أن باشرت بتخفيف إجراءات الحظر الشامل، رغم تواصل ارتفاع أعداد الإصابات، التي لامست مئة ألف مع أكثر من أربعة آلاف وفية.