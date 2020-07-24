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ديني

علي جمعة: العشر الأوائل من ذي الحجة هى خير أيام السنة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:23 ص
علي جمعة
علي جمعة
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محمد شحتة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن العشر الأوائل من ذي الحجة هى خير أيام السنة، خير أيام خرجت عليها الشمس ، فهو من الأشهر الحرم التي تشتمل فيه علي وقفة عرفات.

وأضاف جمعة، أن وقفة عرفات صيامه لغير الحاج يكفر الذنوب وينور القلوب ويستجيب الله فيه الدعاء، فعرفات قيل أنها سميت بذلك : عندما تعرف أدم إلى حواء عندما نزلا إلى الأرض؛ وكأنها المكان الذي بدأ فيه الإنسان حياته للعبادة والعمارة والتزكية، والحج يعود فيه الحاج ومنه كيوم ولدته أمه فهو يبدأ حياة جديدة بعد وقفة عرفات التي ترمز إلى هذه الحياة الجديدة.

وتابع: سن رسول الله ﷺ لنا صيام التسع الأوائل من ذي الحجة الحرام والعاشر هو يوم العيد وهو عيد الأضحى؛ وهو العيد الذى يذكرنا بما حدث مع سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام، يذكرنا بهذه المعاني التي يجب أن تعود إلى قلوبنا ؛ ويجب أن نربي عليها ابنائنا من معاني التضحية والإيثار؛ فقد نزعت التضحية من حياتنا للأسف الشديد ؛ويجب علي المسلمين أن يعودوا إليها حتى تكون الدنيا في أيديهم وتخرج من قلوبهم، نري الشباب لا يريد التضحية لا يريد خدمة والديه وإن احتاجوا إليه ، لا يريدوا أن يذهبوا إلى أجدادهم حتي لا يخاطبوهم بأي تكليف؛ ويرون أن هذا ليس من شأنهم، أولئك لم يعلمهم أحد معني التضحية، ولا معنى الإيثار؛ ولا معنى الكرم ؛ولا معني كيف يؤدي الإنسان حياته لربه وليس خدمة بسيطة يفعلها لوجه الله ، وما حدث مع سيدنا إبراهيم كان مثالًا يحتذى في التضحية فقد شرع في التضحية بابنه، والولد فلذة الكبد وعلى ذلك فإن هذا الذي فعله كان أعلي من أن يضحي بنفسه ،لعل أحدنا يضحي بنفسه لحماية لابنه فيجود بروحه قبله، إلا أن سيدنا إبراهيم امتثالا لهذا المعني وقيامًا به قدم ابنه علي ذلك ،وقدم ابنه علي نفسه تضحية وتربيه للولد الصغير وتعليمًا للأمة من بعده.

وأشار إلى أن التضحية وهذا الفداء إنما كان من أولئك الذين ربوا أنفسهم على طاعة الله ؛وعلي المسارعة في الخيرات؛ وعلى أن يكونوا من المحسنين ؛ ومن المتقين.

وذكر أن التضحية والفداء رمز يجب أن نحوله إلى برامج تربية ؛وإلى برامج إعلام ؛وإلى برامج دعوة، وأن نجعل الناس يضحون بأوقاتهم أو بأموالهم أو بجهدهم أو بعلمهم فكل فداء وكل إيثار فإنما هو فلاح من عند الله {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}.
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