صاحبة رأي .. ملاحظات على أغنية إليسا الجديدة

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات اغنية صاحبة الرأي للفنانة اللبنانية اليسا، وهي الاغنية التي تحمل اسم البومها الجديد المقرر طرحه ١ اغسطس.





وحملت الاغنية طابع شخصي حيث عكست كلماتها شخصية اليسا المعروفة لدى جمهورها بالجريئة والصريحة.





أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري

ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه

وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري

وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه





وهنا تشير اليسا الى ارائها الجريئة سواء في الحياة الاجتماعية والسياسية ، وأنها لا تخشى الانتقادات التي تتعرض اليها.





وتقول كلمات الأغنية :" علمني ابويا مخفش واواجه قدري"، وهي جملة تستعين بها اليسا دوما في لقاءاتها التلفزيونية ان والدها هو مصدر قوتها في حياة وعلمها الكثير.





كما غنت :" وفي ناس بتشوفني قوية وناس بتشوفتي ضعيفة انا برا التصنيف"وتشير اليسا في الاغنية انها مهما مرت من ازمات منها اصابتها بسرطان الثدي تبقى قوية.