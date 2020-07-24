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توك شو

لاعتراضه على معاكسة شقيقته.. والد الضحية إسلام يروي تفاصيل مصرع نجله

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:02 ص
الضحية إسلام
الضحية إسلام
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هاجر إبراهيم
حكى سعد السيد جاد، والد الشاب إسلام، تفاصيل مصرع نجله بسبب إعتراضه على معاكسة شقيقته من قبل شابين بالدقهلية ، قائلا: " القانون شغال علشان قضية ابنى والناس هناك مجتهدة جدا"، مشيرا إلى أن هناك عقيد بمباحث المحافظة يعمل عليها.

وأضاف "جاد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنهم قد أنتقلوا إلى منطقة أخرى وقاموا بمعرفة جيران جديدة، متابعا: "جيرانا كان عندهم ولد زى إسم أبنى وكان أصدقائه بينادوا عليه وبنتى كانت واقفة ساعتها وشافت فيه شخص يعاكسها".

وتابع أن نجله إسلام حينما رآهم يقومون بمعاكسة شقيقته كان سيقوم بالنزول لهم، إلا أن والدته قد اعترضت طريقه، وفى اليوم التالى أتوا مرة أخرى من أجل استفزازه، مضيفا، وفى اليوم الثالث طلب من والده الذهاب إلى البيت حينما كانوا فى محل الأحذية الخاصة بهم وفى طريقه قام أربع شباب باعتراض طريقه.

وأشار إلى أنهم قاموا بضربه بالجنازير التى لديهم، لافتا إلى أنه أثناء سقوطه إلى الأرض قام أحد هؤلاء الشباب بضربه مرة أخرى حتى أدى إلى موته، حيث أن أحد تلك الخبطات كانت فى قلبه.

وأفاد أنهم اعترفوا أمام النيابة بجميع ما حدث، كما أنه كان هناك كاميرات مراقبة بالشارع التى تم فيه الحادث.

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